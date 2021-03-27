Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Россия - Словения
Россия - Словения: обзор матча 27 марта 2021
Россия
27.03.2021, суббота, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 2 тур
2 : 1
Завершен
Словения
26'
А. Дзюба
35'
А. Дзюба
36'
Й. Иличич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Словения
89'
Желтая карточка
Л. Захович
Замена
М. Мухин
️️️️
Р. Жемалетдинов
86'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Дзюба
86'
85'
Замена
Л. Захович
️️️️
З. Ловрич
Желтая карточка
А. Миранчук
77'
75'
Замена
Д. Богар
️️️️
М. Зайц
75'
Замена
Х. Вучкич
️️️️
А. Шпорар
Замена
В. Караваев
️️️️
Ю. Жирков
68'
62'
Замена
А. Ветрих
️️️️
Я. Бийол
62'
Замена
Н. Скубич
️️️️
П. Стоянович
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Головин
49'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
43'
36'
ГОЛ! 2:1!
Й. Иличич
Пас отдал
М. Зайц
ГОЛ! 2:0!
А. Дзюба
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Кузяев
26'
13'
Желтая карточка
М. Мевля
Желтая карточка
А. Головин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Антон Шунин
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
23
Далер Кузяев
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
17
Александр Головин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Словения
1
Ян Облак
ВР
3
Юре Балковец
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
14
Ясмин Куртич
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
24
Миха Зайц
ЛФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
7
Йосип Иличич
РФ
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
12
Юрий Дюпин
ВР
3
Александр Жиров
ЦЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
13
Максим Мухин
ОП
11
Алексей Миранчук
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Словения
23
Жига Фрелих
ВР
12
Вид Белец
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
22
Амедей Ветрих
ЦП
20
Дамьян Богар
ЦП
7
Харис Вучкич
АП
13
Домен Чрнигой
ПП
19
Лука Захович
ЦФ
14
Блаж Крамер
ЦФ
4-3-2-1
1
Шунин
13
Кудряшов
14
Джикия
5
Семенов
2
Фернандес
18
Жирков
7
Оздоев
23
Кузяев
19
Жемалетдинов
17
Головин
22
Дзюба
3-2-2-3
1
Облак
6
Бийол
4
Блажич
17
Мевля
20
Стоянович
3
Балковец
14
Куртич
8
Ловрич
7
Иличич
9
Шпорар
24
Зайц
18
Жирков
4
Караваев
4
Караваев
18
Жирков
19
Жемалетдинов
13
Мухин
13
Мухин
19
Жемалетдинов
17
Головин
11
Миранчук
11
Миранчук
17
Головин
22
Дзюба
7
Заболотный
7
Заболотный
22
Дзюба
20
Стоянович
2
Скубич
2
Скубич
20
Стоянович
6
Бийол
22
Ветрих
22
Ветрих
6
Бийол
24
Зайц
20
Богар
20
Богар
24
Зайц
9
Шпорар
7
Вучкич
7
Вучкич
9
Шпорар
8
Ловрич
19
Захович
19
Захович
8
Ловрич
Остались в запасе
Россия
Словения
16
Андрей Лунев
ВР
12
Юрий Дюпин
ВР
3
Александр Жиров
ЦЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Андрей Мостовой
ЛВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
13
Домен Чрнигой
ПП
23
Жига Фрелих
ВР
12
Вид Белец
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
14
Блаж Крамер
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
12
Юрий Дюпин
ВР
3
Александр Жиров
ЦЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Андрей Мостовой
ЛВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Остались в запасе
13
Домен Чрнигой
ПП
23
Жига Фрелих
ВР
12
Вид Белец
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
14
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Россия - Словения
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Абдул Белуши
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Первый канал
Новости команд
Все
Россия
Словения
Комличенко прокомментировал конфликт в сборной России с участием Глушенкова
17:10
1
Сборные России и США могут сыграть в 2027 году: «Да, это возможно»
15:15
1
Мостовой посмеялся над недопуском России к отбору Евро-2028
14:38
16
Орлов наехал на Карпина: «Я понимаю, почему Глушенков обиделся»
01:44
17
Садулаев назвал трех лучших игроков в истории сборной России
Вчера, 23:39
3
Комличенко прокомментировал конфликт в сборной России с участием Глушенкова
17:10
1
Сборные России и США могут сыграть в 2027 году: «Да, это возможно»
15:15
1
Мостовой посмеялся над недопуском России к отбору Евро-2028
14:38
16
Орлов наехал на Карпина: «Я понимаю, почему Глушенков обиделся»
01:44
17
Садулаев назвал трех лучших игроков в истории сборной России
Вчера, 23:39
3
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+