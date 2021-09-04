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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Кипр - Россия
Кипр - Россия: обзор матча 04 сентября 2021
Кипр
04.09.2021, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 5 тур
0 : 2
Завершен
Россия
6'
А. Ерохин
55'
Р. Жемалетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Россия
90'
+4
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
Желтая карточка
Ф. Кателарис
90'
Замена
П. Захариу
️️️️
П. Псалтис
77'
75'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
74'
Желтая карточка
А. Ерохин
Замена
Х. Кириаку
️️️️
К. Артиматас
72'
Замена
М. Илия
️️️️
Ф. Папулис
72'
68'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
А. Головин
64'
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Миранчук
Замена
А. Авраам
️️️️
Н. Панайоту
61'
Замена
М. Ционис
️️️️
И. Питтас
61'
59'
Желтая карточка
Ф. Смолов
55'
ГОЛ! 0:2!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
Ф. Смолов
46'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Д. Черышев
Желтая карточка
К. Артиматас
45'
+1
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Ерохин
Пас отдал
Ф. Смолов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Николас Иоанну
ЛАЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
5
Фанос Кателарис
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
2
Парис Псалтис
ПАЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
10
Лоизос Лоизу
ЛФ
15
Фотис Папулис
ЦФ
9
Иоаннис Питтас
РФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Россия
1
Гилерме
ВР
22
Илья Самошников
ЛЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Александр Ерохин
АП
17
Александр Головин
АП
11
Алексей Миранчук
АП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
8
Хараламбос Кириаку
ОП
6
Алекс Гогич
ОП
11
Андреас Авраам
ЦП
7
Панайотис Захариу
ЦФ
14
Онисифорос Рушиас
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
6
Михалис Иоанну
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
12
Юрий Дюпин
ВР
5
Максим Осипенко
ЦЗ
18
Алексей Сутормин
ПЗ
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
13
Максим Мухин
ОП
23
Далер Кузяев
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
8
Арсен Захарян
АП
17
Зелимхан Бакаев
АП
18
Константин Тюкавин
ЦФ
7
Антон Заболотный
ЦФ
3-2-2-3
22
Михаил
3
Панайоту
5
Кателарис
2
Каро
4
Иоанну
2
Псалтис
18
Артиматас
20
Кастанос
10
Лоизу
15
Папулис
9
Питтас
4-1-1-3-1
1
Гилерме
4
Караваев
3
Дивеев
14
Джикия
22
Самошников
6
Баринов
6
Черышев
17
Головин
11
Миранчук
21
Ерохин
9
Смолов
18
Артиматас
8
Кириаку
8
Кириаку
18
Артиматас
3
Панайоту
11
Авраам
11
Авраам
3
Панайоту
2
Псалтис
7
Захариу
7
Захариу
2
Псалтис
15
Папулис
9
Илия
9
Илия
15
Папулис
9
Питтас
21
Ционис
21
Ционис
9
Питтас
6
Черышев
19
Жемалетдинов
19
Жемалетдинов
6
Черышев
17
Головин
23
Кузяев
23
Кузяев
17
Головин
11
Миранчук
17
Бакаев
17
Бакаев
11
Миранчук
9
Смолов
18
Тюкавин
18
Тюкавин
9
Смолов
Остались в запасе
Кипр
Россия
6
Алекс Гогич
ОП
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
14
Онисифорос Рушиас
ЦФ
6
Михалис Иоанну
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
16
Андрей Лунев
ВР
12
Юрий Дюпин
ВР
5
Максим Осипенко
ЦЗ
18
Алексей Сутормин
ПЗ
13
Максим Мухин
ОП
11
Роман Зобнин
ЦП
8
Арсен Захарян
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
6
Алекс Гогич
ОП
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
14
Онисифорос Рушиас
ЦФ
6
Михалис Иоанну
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
12
Юрий Дюпин
ВР
5
Максим Осипенко
ЦЗ
18
Алексей Сутормин
ПЗ
13
Максим Мухин
ОП
11
Роман Зобнин
ЦП
8
Арсен Захарян
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Кипр - Россия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
Первый канал
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