Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Мальта - Россия
Мальта - Россия: обзор матча 24 марта 2021
Мальта
24.03.2021, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 1 тур
1 : 3
Завершен
Россия
56'
Д. Мбонг
23'
А. Дзюба
35'
М. Фернандес
89'
А. Соболев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Россия
Желтая карточка
Х. Корбалан
90'
+2
89'
ГОЛ! 1:3!
А. Соболев
Пас отдал
А. Миранчук
Замена
К. Нвоко
️️️️
А. Агиус
88'
Замена
Х. Корбалан
️️️️
Р. Камензули
86'
83'
Замена
А. Соболев
️️️️
А. Дзюба
78'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Д. Кузяев
Замена
С. Писани
️️️️
Б. Кристенсен
74'
62'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
57'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Фомин
57'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 1:2!
Д. Мбонг
56'
Замена
П. Мбонг
️️️️
Л. Монтебелло
46'
Замена
А. Сатариано
️️️️
Ю. Дегабриэле
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
М. Фернандес
Пас отдал
А. Дзюба
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Фомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛАЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПАЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Россия
1
Антон Шунин
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
17
Александр Головин
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
14
Ильзат Ахметов
ОП
23
Далер Кузяев
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Мальта
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Кальеха Кремона
ВР
13
Энрико Пепе
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
8
Пол Мбонг
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Россия
12
Юрий Дюпин
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
13
Максим Мухин
ОП
6
Роман Нойштедтер
ОП
11
Алексей Миранчук
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
3-3-2-2
1
Бонелло
4
Борг
5
Агиус
5
Шоу
3
Камензули
6
Гилламьер
7
Мбонг
10
Теума
18
Кристенсен
18
Дегабриэле
11
Монтебелло
4-2-2-1-1
1
Шунин
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
4
Караваев
74
Фомин
14
Ахметов
23
Кузяев
17
Головин
20
Ионов
22
Дзюба
11
Монтебелло
8
Мбонг
8
Мбонг
11
Монтебелло
5
Агиус
14
Нвоко
14
Нвоко
5
Агиус
3
Камензули
21
Корбалан
21
Корбалан
3
Камензули
18
Дегабриэле
23
Сатариано
23
Сатариано
18
Дегабриэле
18
Кристенсен
18
Писани
18
Писани
18
Кристенсен
20
Ионов
19
Жемалетдинов
19
Жемалетдинов
20
Ионов
74
Фомин
11
Миранчук
11
Миранчук
74
Фомин
23
Кузяев
10
Мостовой
10
Мостовой
23
Кузяев
22
Дзюба
7
Соболев
7
Соболев
22
Дзюба
Остались в запасе
Мальта
Россия
9
Джейк Грек
ЦП
13
Энрико Пепе
ЦЗ
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Кальеха Кремона
ВР
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
12
Юрий Дюпин
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
13
Максим Мухин
ОП
6
Роман Нойштедтер
ОП
7
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
9
Джейк Грек
ЦП
13
Энрико Пепе
ЦЗ
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Кальеха Кремона
ВР
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
Остались в запасе
12
Юрий Дюпин
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
13
Максим Мухин
ОП
6
Роман Нойштедтер
ОП
7
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Мальта - Россия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Петер Кьерсгор-Андерсен
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
Первый канал
Новости команд
Все
Мальта
Россия
Комличенко прокомментировал конфликт в сборной России с участием Глушенкова
17:10
1
Сборные России и США могут сыграть в 2027 году: «Да, это возможно»
15:15
1
Мостовой посмеялся над недопуском России к отбору Евро-2028
14:38
16
Орлов наехал на Карпина: «Я понимаю, почему Глушенков обиделся»
01:44
17
Садулаев назвал трех лучших игроков в истории сборной России
Вчера, 23:39
3
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
11 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Комличенко прокомментировал конфликт в сборной России с участием Глушенкова
17:10
1
Сборные России и США могут сыграть в 2027 году: «Да, это возможно»
15:15
1
Мостовой посмеялся над недопуском России к отбору Евро-2028
14:38
16
Орлов наехал на Карпина: «Я понимаю, почему Глушенков обиделся»
01:44
17
Садулаев назвал трех лучших игроков в истории сборной России
Вчера, 23:39
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+