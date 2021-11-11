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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Россия - Кипр
Россия - Кипр: обзор матча 11 ноября 2021
Россия
11.11.2021, четверг, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 9 тур
6 : 0
Завершен
Кипр
4'
А. Ерохин
55'
Ф. Смолов
56'
А. Мостовой
62'
А. Сутормин
81'
А. Заболотный
87'
А. Ерохин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Кипр
ГОЛ! 6:0!
А. Ерохин
Пас отдал
А. Заболотный
87'
83'
Замена
М. Шполярич
️️️️
Ф. Папулис
83'
Замена
М. Антониадес
️️️️
Г. Кастанос
ГОЛ! 5:0!
А. Заболотный
Пас отдал
А. Ионов
81'
74'
Замена
А. Какулис
️️️️
П. Сотириу
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Мостовой
72'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
И. Дивеев
68'
Замена
Д. Глебов
️️️️
Д. Фомин
68'
67'
Замена
Р. Мамас
️️️️
М. Ционис
ГОЛ! 4:0!
А. Сутормин
62'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
А. Головин
57'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Смолов
57'
ГОЛ! 3:0!
А. Мостовой
Пас отдал
А. Головин
56'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Миранчук
55'
46'
Замена
М. Деметриу
️️️️
П. Псалтис
ГОЛ! 1:0!
А. Ерохин
Пас отдал
Ф. Смолов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Матвей Сафонов
ВР
0
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
18
Алексей Сутормин
ПЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
17
Александр Головин
АП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Александр Ерохин
АП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
4
Николас Иоанну
ЛЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
5
Костас Сотериу
ЦЗ
2
Парис Псалтис
ПЗ
19
Константинос Лайфис
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
15
Фотис Папулис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Россия
1
Гилерме
ВР
0
Никита Хайкин
ВР
20
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
10
Данил Глебов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
11
Роман Зобнин
ЦП
17
Зелимхан Бакаев
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
13
Иван Сергеев
ЦФ
7
Антон Заболотный
ЦФ
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
12
Рафаил Мамас
ОП
16
Матия Шполярич
ОП
11
Андреас Авраам
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
2
Мариус Деметриу
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
4-1-3-2
1
Сафонов
0
Терехов
3
Дивеев
5
Осипенко
18
Сутормин
74
Фомин
10
Мостовой
21
Ерохин
11
Миранчук
9
Смолов
17
Головин
4-3-3
13
Деметриу
2
Псалтис
2
Каро
5
Сотериу
4
Иоанну
19
Лайфис
18
Артиматас
20
Кастанос
21
Ционис
3
Сотириу
15
Папулис
3
Дивеев
20
Чистяков
20
Чистяков
3
Дивеев
74
Фомин
10
Глебов
10
Глебов
74
Фомин
17
Головин
11
Зобнин
11
Зобнин
17
Головин
10
Мостовой
20
Ионов
20
Ионов
10
Мостовой
9
Смолов
7
Заболотный
7
Заболотный
9
Смолов
20
Кастанос
3
Антониадес
3
Антониадес
20
Кастанос
21
Ционис
12
Мамас
12
Мамас
21
Ционис
15
Папулис
16
Шполярич
16
Шполярич
15
Папулис
2
Псалтис
2
Деметриу
2
Деметриу
2
Псалтис
3
Сотириу
11
Какулис
11
Какулис
3
Сотириу
Остались в запасе
Россия
Кипр
1
Гилерме
ВР
0
Никита Хайкин
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
17
Зелимхан Бакаев
АП
13
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
9
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
0
Никита Хайкин
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
17
Зелимхан Бакаев
АП
13
Иван Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
9
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Статистика матча Россия - Кипр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Стефански
(Быдгощ)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Россия 1
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