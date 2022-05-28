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  • Пресс-атташе «Томи»: «Пока ситуация такая, что губернатор поставил крест на клубе»

Пресс-атташе «Томи»: «Пока ситуация такая, что губернатор поставил крест на клубе»

28 мая 2022, 08:35
4

Пресс-аташе «Томи» Сергей Симонов прокомментировал проблемы клуба, который не смог пройти лицензирование на следующий сезон.

Пока ситуация такая, что губернатор [Томской области] поставил крест на «Томи». Всe к этому идет.

Возможно, чуть позже будет решаться судьба по ФНЛ-2. Я так понимаю, там сроки предоставления письма [гарантийного о финансировании на сезон] дольше и сумма меньше.

С 7 мая мы писали в томскую администрацию и просили встречу по будущему клуба. Но пока не вышло. На встречу с губернатором не удается попасть, на письма нам не отвечают.

Хотя идет середина рабочего дня, последнего рабочего перед апелляций. До этого нам уже было отказано в лицензировании, потому что не было гарантийного письма. 30 мая – следующий срок подачи документов.

– В Томской области ведь новый губернатор с мая?

– Да, до 10 мая у нас был губернатор Сергей Жвачкин, он также являлся президентом клуба. Но, наверное, вы знаете, что 10 мая несколько руководителей регионов подали в отставку, в том числе и Жвачкин.

Был назначен Владимир Мазур. Сергей Анатольевич остается президентом «Томи», он не ушел пока с поста, но понятно, что это дело времени.

Пролонгировать договоры о спонсорстве должен новый губернатор. Пока ничего нет. Все остальные пункты лицензирования у нас соблюдены, нет одной бумажки, но важной.

– Один из вариантов – ФНЛ-2?

– Это я просто предполагаю. Мы 25 лет во второй лиге не играли, девять лет были в РПЛ. Но пока вот так.

Думаю, что затраты не сильно упадут, в ФНЛ-2 надо много ездить по Поволжью – это нам придется через Москву летать, наверное. Так что сильной выгоды не будет.

А может, клуб вообще потеряет профессиональный статус и будет распущен. Пока это только мои опасения. Не хочется даже об этом думать. Да и в ФНЛ-2 в любом случае будут сокращения.

  • «Томь» финишировала на 13-м месте в ФНЛ.
  • Из РПЛ команда вылетела по итогам сезона-2016/17.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Томь
Комментарии (4)
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Отправить
Олег1204
1653718816
А при чем здесь губернатор и вы? У вас есть стадион, играйте, привлекайте болельщиков классной игрой, продавайте аттрибутику. Если город совсем не футбольный, переедте в Новосибирск,там народа больше и город крупнее.
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Garrincha58
1653720425
всё вам деньги на блюдечке идите работайте возраждайте команду как это делают в глубинках шотландии сев.ирландии сначала на заводе пашут потом в футбол играют
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zigbert
1653744845
В этом вопросе надо рассчитывать только на собственные силы.
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Skull_Boy
1653746874
Все правильно и какой смысл просто выкидывать бабло на тех, которые никогда ничего не выиграют
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