«Томь» не сыграет на профессиональном уровне в новом сезоне («Матч ТВ»)

«Томь» не выступит в новом сезоне на профессиональном уровне.

По информации «Матч ТВ», РФС не выдал клубу лицензию для выступления во Второй лиге, поскольку учредители так и не завизировали гарантийного письма, подтверждающего бюджет клуба.

«Томь» отправила в РФС договоры займов и копии спонсорских контрактов на сумму около 80 миллионов рублей, но это не удовлетворило футбольные власти.

Ранее «Томь» не получила лицензию для выступления в Первой лиге.

В минувшем сезоне «Томь» заняла 14-е место в ФНЛ.

В этом году клубу исполнилось 65 лет.

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