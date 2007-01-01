Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
3 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске

«Томь» не сыграет на профессиональном уровне в новом сезоне («Матч ТВ»)

«Томь» не выступит в новом сезоне на профессиональном уровне.

По информации «Матч ТВ», РФС не выдал клубу лицензию для выступления во Второй лиге, поскольку учредители так и не завизировали гарантийного письма, подтверждающего бюджет клуба.

«Томь» отправила в РФС договоры займов и копии спонсорских контрактов на сумму около 80 миллионов рублей, но это не удовлетворило футбольные власти.

  • Ранее «Томь» не получила лицензию для выступления в Первой лиге.
  • В минувшем сезоне «Томь» заняла 14-е место в ФНЛ.
  • В этом году клубу исполнилось 65 лет.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«Оставь нам «Томь». Фанаты устроили акцию в поддержку клуба 1
«Это шок и преступление». Игрок «Томи» – об исключении клуба из ФНЛ 4
«Ротор» готов заменить «Томь» в ФНЛ 4
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:31
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11