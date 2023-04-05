Дзюба – о переходе в «Томь»: «Поехал в ссылку в Сибирь, как Ермак. Поднимал своих казачков и с дедами всех возил»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ###» с Леонидом Слуцким и Василием Березуцким рассказал, как переходил из «Спартака» в «Томь».

«Я в ссылку поехал в Сибирь – как Ермак. Я там казачков своих поднимал, ***: «В атаку!» Я с дедами, ***, возюкал всех там в Томске. Восьмое место, ***! Спаллетти с «Зенитом» – ноль ударов в створ», – сказал Дзюба.