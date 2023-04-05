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    Дзюба – о переходе в «Томь»: «Поехал в ссылку в Сибирь, как Ермак. Поднимал своих казачков и с дедами всех возил»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ###» с Леонидом Слуцким и Василием Березуцким рассказал, как переходил из «Спартака» в «Томь».

    «Я в ссылку поехал в Сибирь – как Ермак. Я там казачков своих поднимал, ***: «В атаку!» Я с дедами, ***, возюкал всех там в Томске. Восьмое место, ***! Спаллетти с «Зенитом» – ноль ударов в створ», – сказал Дзюба.

    • Дзюба играл за «Томь» в 2009 и 2010 году.
    • Он забил 14 голов в 35 матчах за клуб.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    05.04.2023 15:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh 5 апреля, 19:29

      Поехал в ссылку в Сибирь====
      Сибиряки исконно жившие там--живут значица в ссылке, по Зюбиным словам. Не удивлюсь когда Зюбе прилетит в репу от сибиряков.

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      Рейтинг: +1513

      вальтер79 5 апреля, 18:36

      вот же идиота кусок да знатно у него фляга свистит с Ермаком себя сравнить

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      Рейтинг: +3492

      FRZZ 5 апреля, 17:27

      Заткните рот этому идиоту.

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      Рейтинг: +8161

      nik55 5 апреля, 16:17

      трепло деревянное

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