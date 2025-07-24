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Томь
Новости
Томь - новости команды
Томск
Стадион:
Труд
Сайт:
http://fctomtomsk.ru/
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Таблица
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Защитник «Сокола» рассказал, как давал Соболеву деньги на еду во время выступлений в «Томи»
2023.12.26 12:57
1
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
В Кремле отреагировали на новость о жалобе Путину от сотрудников «Томи»
2023.04.21 13:28
1
«Доколе можно ждать?!»: сотрудники «Томи» пожаловались Путину на огромные долги клуба
2023.04.21 10:46
2
Дзюба – о переходе в «Томь»: «Поехал в ссылку в Сибирь, как Ермак. Поднимал своих казачков и с дедами всех возил»
2023.04.05 15:52
2
«Слов нет». Непомнящий прокомментировал исчезновение «Томи»
2023.01.20 09:59
1
«Томь» потеряла статус профессионального клуба
2023.01.18 14:13
2
Соболев: «В «Томи» у меня было 100 рублей на день. Выбирал, что купить: шоколадку или чипсы»
2022.12.23 13:00
5
«Томь» обратилась к неравнодушным за поддержкой. Клуб и академия близки к ликвидации
2022.11.26 12:29
2
В Белоруссии задержали экс-вратаря сборной Хомутовского
2022.10.01 11:20
Миллер заявил, что «Газпром» поможет «Томи» вернуть профессиональный статус
2022.09.05 15:31
7
Приставы раскрыли сумму задолженности «Томи». Клуб лишен лицензии
2022.07.05 21:53
Врио губернатора Томской области нашeл деньги на покрытие долгов «Томи»: «Нельзя допустить банкротство клуба!»
2022.06.28 10:50
«Томь» опубликовала заявление по ситуации с недопуском клуба к профессиональному футболу
2022.06.28 09:43
Непомнящий назвал катастрофой недопуск «Томи» к профессиональному футболу
2022.06.27 17:55
1
«Томь» не сыграет на профессиональном уровне в новом сезоне («Матч ТВ»)
2022.06.27 15:31
Фото
«Оставь нам «Томь». Фанаты устроили акцию в поддержку клуба
2022.06.12 11:57
1
«Это шок и преступление». Игрок «Томи» – об исключении клуба из ФНЛ
2022.06.05 01:30
2
«Ротор» готов заменить «Томь» в ФНЛ
2022.06.04 12:12
4
«Томь» не сыграет в следующем сезоне ФНЛ. Клубу повторно отказали в лицензировании
2022.06.03 18:30
2
«Оренбург» ведет переговоры о трансфере защитника «Томи» Дуарте
2022.06.03 13:51
Пресс-атташе «Томи»: «Пока ситуация такая, что губернатор поставил крест на клубе»
2022.05.28 08:35
4
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
2022.05.23 21:38
4
Непомнящий: «В «Томи» шутили: «У меня пропал кошелек, Дзюбу не видели?»
2022.04.01 12:37
4
Непомнящий: «Дзюба однажды кричит мне: «Какого *** вы взяли в команду вот этого?»
2022.03.31 18:44
7
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5
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