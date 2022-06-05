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  • «Это шок и преступление». Игрок «Томи» – об исключении клуба из ФНЛ

«Это шок и преступление». Игрок «Томи» – об исключении клуба из ФНЛ

5 июня 2022, 01:30
2

Защитник «Томи» Сергей Зуйков отреагировал на недопуск клуба к следующему сезону ФНЛ. Он считает ситуацию преступной.

— Шоковая новость! Я считаю, что это преступление перед людьми, которые неравнодушны к томскому футболу.

В Томске футбол всегда был спортом номер один, объединяющим фактором. Я здесь выступаю во второй раз за карьеру: прикипел к клубу, к городу, проникся традициями. Много где поиграл, но такой футбольной атмосферы нигде не ощущал. Пара побед — и все в городе говорят о команде, прибавляется болельщиков на трибунах. Притом что матчи ФНЛ часто проходили при минусовой температуре, в непогоду. Болельщик в Томске требовательный, но справедливый. Грубо говоря, из спорта в Томске ничего не осталось. Дай бог, сохранится вторая лига.

— В ФНЛ-2 большинство игроков команды не останутся?

— Не знаю. Все зависит, во-первых, от футболистов, во-вторых, от предложений. Я не могу говорить за всех. Да и не стоит сейчас делить шкуру неубитого медведя. Не факт, что еще и ФНЛ-2 будет.

  • «Томь» финишировала на 13-м месте в ФНЛ.
  • Из РПЛ команда вылетела по итогам сезона-2016/17.
  • Клубу 65 лет.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Томь Зуйков Сергей
Комментарии (2)
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vladik12
1654381958
Где был бы Дзюбиньо, если бы не Томск, епт?! Не трогайте футбол за Уралом! Он и так там на ладан дышит.
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JTherry
1654419274
«Это шок и преступление»... ...что футболистам Томи незаработанное бабло перестанут платить из госкормушки...
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