«Томь» не сыграет в следующем сезоне ФНЛ. Клубу повторно отказали в лицензировании

Апелляция «Томи» на получение лицензии РФС-2 отклонена.
В связи с этим томская команда не сможет принять участие в ФНЛ в сезоне-2022/23.
«Апелляционный комитет РФС, заседание которого состоялось 3 июня, не принял во внимание апелляцию и доводы ФК «Томь» и гарантийное письмо врио губернатора Томской области В.В.Мазура.
И в итоге он отказал «Томи» в лицензии на участие в первенстве ФНЛ. Теперь томский клуб будет подавать заявку на лицензию для участия в первенстве ФНЛ-2 (бывшая ПФЛ)», – говорится в официальном заявлении клуба.
- «Томь» финишировала на 13-м месте в ФНЛ.
- Из РПЛ команда вылетела по итогам сезона-2016/17.
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Источник: сайт «Томи»