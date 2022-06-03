«Томь» не сыграет в следующем сезоне ФНЛ. Клубу повторно отказали в лицензировании

Апелляция «Томи» на получение лицензии РФС-2 отклонена.

В связи с этим томская команда не сможет принять участие в ФНЛ в сезоне-2022/23.

«Апелляционный комитет РФС, заседание которого состоялось 3 июня, не принял во внимание апелляцию и доводы ФК «Томь» и гарантийное письмо врио губернатора Томской области В.В.Мазура.

И в итоге он отказал «Томи» в лицензии на участие в первенстве ФНЛ. Теперь томский клуб будет подавать заявку на лицензию для участия в первенстве ФНЛ-2 (бывшая ПФЛ)», – говорится в официальном заявлении клуба.

«Томь» финишировала на 13-м месте в ФНЛ.

Из РПЛ команда вылетела по итогам сезона-2016/17.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно