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  • «Томь» не сыграет в следующем сезоне ФНЛ. Клубу повторно отказали в лицензировании

«Томь» не сыграет в следующем сезоне ФНЛ. Клубу повторно отказали в лицензировании

3 июня 2022, 18:30
2

Апелляция «Томи» на получение лицензии РФС-2 отклонена.

В связи с этим томская команда не сможет принять участие в ФНЛ в сезоне-2022/23.

«Апелляционный комитет РФС, заседание которого состоялось 3 июня, не принял во внимание апелляцию и доводы ФК «Томь» и гарантийное письмо врио губернатора Томской области В.В.Мазура.

И в итоге он отказал «Томи» в лицензии на участие в первенстве ФНЛ. Теперь томский клуб будет подавать заявку на лицензию для участия в первенстве ФНЛ-2 (бывшая ПФЛ)», – говорится в официальном заявлении клуба.

  • «Томь» финишировала на 13-м месте в ФНЛ.
  • Из РПЛ команда вылетела по итогам сезона-2016/17.

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Источник: сайт «Томи»
Россия. ФНЛ Томь
Комментарии (2)
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portero
1654272254
долгов много или старые висят???
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zigbert
1654325449
Даже гарантийное письмо врио губернатора не помогло.
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