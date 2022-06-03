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«Томь» не сыграет в следующем сезоне ФНЛ. Клубу повторно отказали в лицензировании

Апелляция «Томи» на получение лицензии РФС-2 отклонена.

В связи с этим томская команда не сможет принять участие в ФНЛ в сезоне-2022/23.

«Апелляционный комитет РФС, заседание которого состоялось 3 июня, не принял во внимание апелляцию и доводы ФК «Томь» и гарантийное письмо врио губернатора Томской области В.В.Мазура.

И в итоге он отказал «Томи» в лицензии на участие в первенстве ФНЛ. Теперь томский клуб будет подавать заявку на лицензию для участия в первенстве ФНЛ-2 (бывшая ПФЛ)», – говорится в официальном заявлении клуба.

  • «Томь» финишировала на 13-м месте в ФНЛ.
  • Из РПЛ команда вылетела по итогам сезона-2016/17.

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Источник: сайт «Томи»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +98

    NET VOINE 1 час назад

    Слюшай совсем этот РФС Томь не уважает, да. Даже Томск не уважает , это как. Слюшай этот РФС весь Сибирь не уважает да .Это что такое да .Кто такой этот РФС...Да я шатал этот РФС. Губернатор Томской области им говорит --Да я отвечаю за этих пацанов.Вот мое гарантийное письмо. А они на это письмо положили. Вай вай ...этот РФС разбойник какой то....Надо не Томь запретить, а этот мошенник, разбойник РФС запретить

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    Рейтинг: +65121

    portero 2 часа назад

    долгов много или старые висят???

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