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«Оренбург» ведет переговоры о трансфере защитника «Томи» Дуарте

Центральный защитник «Томи» Дениш Дуарте может сменить команду во время летнего трансферного окна.

Купить 28-летнего португальца хочет «Оренбург», который уже сделал соответствующий запрос в томский клуб.

«Сейчас идeт общение между клубами по поводу Дуарте», – подтвердил факт переговоров спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

  • Рыночная стоимость футболиста – 250 тысяч евро.
  • В составе «Томи» он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
  • Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка знаком с Дуарте по совместной работе в брестском «Динамо».

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Источник: «Чемпионат»

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