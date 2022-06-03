«Оренбург» ведет переговоры о трансфере защитника «Томи» Дуарте

Центральный защитник «Томи» Дениш Дуарте может сменить команду во время летнего трансферного окна.

Купить 28-летнего португальца хочет «Оренбург», который уже сделал соответствующий запрос в томский клуб.

«Сейчас идeт общение между клубами по поводу Дуарте», – подтвердил факт переговоров спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

Рыночная стоимость футболиста – 250 тысяч евро.

В составе «Томи» он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка знаком с Дуарте по совместной работе в брестском «Динамо».

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