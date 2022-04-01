Непомнящий: «В «Томи» шутили: «У меня пропал кошелек, Дзюбу не видели?»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о работе с Артемом Дзюбой в «Томи».

— Дзюбе сильно прилетало?

— Бывали стычки, но его никогда не били. У него же руки длинные — попробуй к нему подступи. Да еще он и развит физически — мало кому захочется с ним драться.

Его только очень напрягали после того скандала с Вовой Быстровым, шутили: «У меня пропал кошелек, Дзюбу не видели? Он вроде в раздевалку заходил».

— Артем обижался?

— Нет, привык к таким шуткам. Дзюба скорее обижался на меня.

— Почему?

— Тогда у меня в составе еще Корниленко был. Дзюба — россиянин, а тот иностранец. Но я все равно отдавал предпочтение Корниленко, чаще его ставил. Дзюба обижался.

Дзюба играл в «Томи» с 2009 по 2010-й год.

В этом сезоне форвард «Зенита» забил 12 голов и отдал 10 ассистов в 31 матче.

Он не играет за сборную России с лета 2021 года.

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