«Томь» опубликовала заявление по ситуации с недопуском клуба к профессиональному футболу

«Томь» обратилась к РФС после неполучения лицензии для выступления во Второй лиге.

«Футбольный клуб «Томь» получил от РФС официальное письмо, что клубу отказано в рассмотрении его заявки на получение лицензии на право выступления в ФНЛ-2 – из-за сроков подачи.

Но на тот момент решался вопрос об участии «Томи» в ФНЛ-1, рассматривалась апелляция клуба (3 июня). После отказа была подана заявка «Томи» на участие в ФНЛ-2. Но, как следует из письма, эти документы рассматривать не стали.

Тем не менее, ФК «Томь» при поддержке Администрации Томской области будет продолжать борьбу за право играть в ФНЛ-2. Активно включился в этот процесс врио губернатора Томской области Владимир Мазур. Ни у кого нет желания закрыть профессиональный футбольный клуб «Томь».

Поэтому мы, коллектив ФК «Томь», как и многочисленные болельщики «Томи», надеемся, что РФС примет наши доводы во внимание, что клуб будет сохранен, и наша команда будет включена в ФНЛ-2», – говорится в заявлении клуба.

В минувшем сезоне «Томь» заняла 14-е место в ФНЛ.

В этом году клубу исполнилось 65 лет.

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