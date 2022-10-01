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    В Белоруссии задержали экс-вратаря сборной Хомутовского

    В Минске был задержан бывший голкипер сборной Белоруссии Василий Хомутовский.

    На экс-футболиста завели уголовное дело.

    В ходе допроса он рассказывает, что выходил на проезжую часть во время акции протеста в 2020 году.

    • Хомутовский завершил карьеру в 2016 году.
    • С апреля он работает тренером вратарей в академии румынского клуба «Стяуа».
    • В России Хомутовский поиграл за «Динамо», «Волгарь-Газпром», «Томь» и «Амкар».

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    Источник: Sports.ru

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