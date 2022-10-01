В Белоруссии задержали экс-вратаря сборной Хомутовского

В Минске был задержан бывший голкипер сборной Белоруссии Василий Хомутовский.
На экс-футболиста завели уголовное дело.
В ходе допроса он рассказывает, что выходил на проезжую часть во время акции протеста в 2020 году.
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В Минске был задержан бывший голкипер сборной Белоруссии Василий Хомутовский.
На экс-футболиста завели уголовное дело.
В ходе допроса он рассказывает, что выходил на проезжую часть во время акции протеста в 2020 году.