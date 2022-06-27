Непомнящий назвал катастрофой недопуск «Томи» к профессиональному футболу

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о том, что клуб не получил лицензию для выступления во Второй лиге.

«Если это правда, то это катастрофа. Город Томск не заслуживает такого. Может, еще сориентируются и исправят эту проблему, время еще есть.

Я знаю, что губернатор посылал письмо в РФС, что есть намерения помочь клубу, но почему это застопорилось, я не знаю, для меня это новость. Будем надеяться, что это лишь слухи.

Я недавно был в Томске, там не хотят оставлять город без команды», — сказал Непомнящий.

Ранее «Томь» не получила лицензию для выступления в Первой лиге.

В минувшем сезоне «Томь» заняла 14-е место в ФНЛ.

В этом году клубу исполнилось 65 лет.

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