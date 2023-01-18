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    «Томь» потеряла статус профессионального клуба

    «Томь» объявила о скорой ликвидации клуба.

    «Уже практически на 100 процентов понятно, что профессиональной команды в этом году не будет, следовательно, клуб теряет свой статус, исключается из РФС. Теряет свой статус и Академия «Томи». Детских тренеров постараются трудоустроить в другие футбольные школы – как и самих ребят, воспитанников Академии.

    Пока в ведении ФК «Томь» остаются только объекты спортивной инфраструктуры, судьба которых будет решаться далее.

    Один из возможных вариантов их использования в ближайшие годы (у стадионов есть соответствующие лицензии) – Юношеская Футбольная Лига России, первенство ЛФК, юношеские финалы Сибири и другие турниры. Но уже не с командой «Томь», а с другими представителями Томска и томского футбола.

    Проект «ФК «Томь», служивший Томску и области 65 лет, завершается. Что ж, будем надеяться на новое возрождение Большого томского футбола», – говорится в заявлении клуба.

    • «Томь» летом не допустили к Первой лиге. Клуб сейчас не играет ни в одном турнире.
    • Клуб основан в 1957 году.
    • Команда дважды финишировала в РПЛ на 8-м месте.

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    Источник: телеграм-канал «Томи»

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