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    Миллер заявил, что «Газпром» поможет «Томи» вернуть профессиональный статус

    Председателя правления ПАО «Газпрома» Алексея Миллера заявил, что компания поможет клубу вернуть профессиональный статус.

    «Томск – город профессионалов, конечно, футбольная команда должна вернуть себе свой профессиональный статус.

    Подумаем, как это сделать, и в ближайшее время, я думаю, что «Томь» опять будет на высоком профессиональном уровне играть», – сказал Миллер.

    • Ранее «Томь» не получила лицензию для выступления во Второй лиге.
    • В прошлом сезоне «Томь» заняла 14-е место в ФНЛ.
    • В этом году клубу исполнилось 65 лет.

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    Источник: ТАСС

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    05.09.2022 15:31
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +922

      Юрэс 12 часов назад

      А газиФИКация РОССИИ опять НА.............Й !?!?!??!?!?!?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4071

      ziborock 13 часов назад

      Кто сопротивляется (как Динамо СПБ выбив Зенит из кубка) тех ломают, а кто ложится, тому Газпромовский почет!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1016

      Сделаны из Дерева 13 часов назад

      + еще один фарм!
      Видать блекло голубым мало три?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +683

      Конопляных дел мастер > Сделаны из Дерева 12 часов назад

      Филл, у Зенита самый главный фарм клуб это Спартак, регулярно обеспечивающий Зенит 6 очками в чемпионате и кучей пропущенных голов. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      gunstilzit 14 часов назад

      Председателя правления ПАО «Газпрома» Алексея Миллера заявил

      Исправьте текст,китаёзы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      RedMaksim97 14 часов назад

      А также сделает Томь очередным фарм-клубом для ****

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Romeo 123 > RedMaksim97 13 часов назад

      Написал болельщик спортага

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25318

      JTherry 14 часов назад

      Томск - город физиков-атомщиков, а футбол там всерьез никому не интересен, хотя фиговенькая команда там есть, и стадион, как сарай...(((

      1
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      Рейтинг: +1887

      Romio-xxx > JTherry 12 часов назад

      Там много молодежных команд и большое внимание уделяют детско-юношескому развитию футбола.

      1
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