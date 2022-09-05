Миллер заявил, что «Газпром» поможет «Томи» вернуть профессиональный статус

Председателя правления ПАО «Газпрома» Алексея Миллера заявил, что компания поможет клубу вернуть профессиональный статус.
«Томск – город профессионалов, конечно, футбольная команда должна вернуть себе свой профессиональный статус.
Подумаем, как это сделать, и в ближайшее время, я думаю, что «Томь» опять будет на высоком профессиональном уровне играть», – сказал Миллер.
- Ранее «Томь» не получила лицензию для выступления во Второй лиге.
- В прошлом сезоне «Томь» заняла 14-е место в ФНЛ.
- В этом году клубу исполнилось 65 лет.
Источник: ТАСС