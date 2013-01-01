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Томь - результаты матчей
Томск
Стадион:
Труд
Сайт:
http://fctomtomsk.ru/
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Россия. Премьер-лига. 2005
21.05 | 14:00
Томь
2 : 2
Металлург Л
15.05 | 17:30
Волгарь
0 : 3
Томь
07.05 | 08:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Томь
30.04 | 17:00
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
Томь
23.04 | 12:00
Томь
1 : 0
Текстильщик
16.04 | 16:00
Алания
3 : 0
Томь
10.04 | 12:00
Томь
1 : 0
Спартак-2
06.04 | 19:00
Кубань
2 : 2
Томь
02.04 | 12:00
Томь
0 : 1
Енисей
26.03 | 12:00
Томь
2 : 5
Торпедо
20.03 | 12:00
Томь
1 : 2
Краснодар-2
12.03 | 12:00
Томь
1 : 0
КАМАЗ
07.03 | 14:00
Ротор
1 : 5
Томь
27.11 | 11:00
Томь
1 : 1
Нефтехимик
21.11 | 14:00
Акрон
3 : 3
Томь
17.11 | 14:00
Оренбург
2 : 1
Томь
13.11 | 11:00
Томь
1 : 0
Велес
06.11 | 11:00
Томь
2 : 2
Факел
31.10 | 19:00
Балтика
4 : 0
Томь
23.10 | 12:00
Томь
2 : 1
Волгарь
17.10 | 12:00
Томь
1 : 0
СКА-Хабаровск
13.10 | 14:30
Томь
1 : 1
Олимп-Долгопрудный
09.10 | 16:00
Текстильщик
1 : 1
Томь
03.10 | 12:00
Томь
1 : 3
Алания
29.09 | 15:00
Спартак-2
3 : 1
Томь
25.09 | 12:00
Томь
2 : 1
Кубань
19.09 | 13:00
Енисей
2 : 3
Томь
15.09 | 19:00
Торпедо
3 : 3
Томь
11.09 | 18:00
Краснодар-2
2 : 1
Томь
05.09 | 18:00
КАМАЗ
2 : 1
Томь
29.08 | 13:00
Томь
1 : 1
Ротор
21.08 | 16:00
Нефтехимик
0 : 1
Томь
15.08 | 13:00
Томь
2 : 1
Акрон
08.08 | 13:00
Томь
1 : 2
Оренбург
31.07 | 17:30
Велес
1 : 0
Томь
24.07 | 18:00
Факел
2 : 0
Томь
17.07 | 14:00
Томь
1 : 0
Балтика
11.07 | 18:00
Металлург Л
3 : 2
Томь
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