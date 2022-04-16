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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Томь
Алания - Томь: обзор матча 16 апреля 2022
Алания
16.04.2022, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
3 : 0
Завершен
Томь
56'
И. Машуков
66'
Б. Хадарцев
69'
Б. Гурциев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Томь
79'
Замена
В. Фещенко
️️️️
А. Гордюшенко
79'
Замена
Д. Горовых
️️️️
Н. Коробов
Замена
Д. Дзахов
️️️️
А. Засеев
77'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Хабалов
71'
ГОЛ! 3:0!
Б. Гурциев
69'
ГОЛ! 2:0!
Б. Хадарцев
66'
65'
Замена
Ю. Першин
️️️️
А. Абрамов
65'
Замена
К. Корж
️️️️
А. Галаджан
Замена
А. Цараев
️️️️
Н. Гиоргобиани
57'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Д. Кобесов
57'
Замена
В. Хубулов
️️️️
И. Машуков
57'
ГОЛ! 1:0!
И. Машуков
56'
46'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
П. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Алания
81
Батраз Богиев
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Томь
60
Владислав Полетаев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
10
Никита Кирсанов
АП
10
Семен Радостев
АП
10
Константин Корж
ЦФ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
3-3-3-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
30
Шавлохов
5
Багаев
8
Хугаев
13
Засеев
10
Кобесов
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
7
Гурциев
14
Машуков
3-4-1-1-1
99
Арапов
23
Зуйков
16
Савиных
3
Дуарте
4
Абрамов
9
Коробов
13
Кубышкин
13
Почивалин
72
Гордюшенко
29
Кудряшов
57
Галаджан
13
Засеев
71
Дзахов
71
Дзахов
13
Засеев
15
Хабалов
88
Кобесов
88
Кобесов
15
Хабалов
10
Кобесов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
10
Кобесов
14
Машуков
8
Хубулов
8
Хубулов
14
Машуков
99
Гиоргобиани
22
Цараев
22
Цараев
99
Гиоргобиани
9
Коробов
27
Горовых
27
Горовых
9
Коробов
29
Кудряшов
10
Кирсанов
10
Кирсанов
29
Кудряшов
57
Галаджан
10
Корж
10
Корж
57
Галаджан
72
Гордюшенко
89
Фещенко
89
Фещенко
72
Гордюшенко
4
Абрамов
10
Першин
10
Першин
4
Абрамов
Остались в запасе
Алания
Томь
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
13
Даниил Григорьев
ПВ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
81
Батраз Богиев
ВР
Главный тренер
Спартак Гогниев
60
Владислав Полетаев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
10
Семен Радостев
АП
Остались в запасе
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
13
Даниил Григорьев
ПВ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
81
Батраз Богиев
ВР
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
10
Семен Радостев
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Алания - Томь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Игорь Князев
Алексей Линкин
Делегат:
Вадим Ильин
Инспектор:
Сергей Талагаев
Стадион:
им. С.Билимханова
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