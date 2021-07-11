Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Томь
Металлург Л - Томь: обзор матча 11 июля 2021
Металлург Л
11.07.2021, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
3 : 2
Завершен
Томь
32'
А. Кутьин (П)
40'
Р. Войдель
88'
М. Сазонов
14'
Н. Кирсанов
18'
К. Корж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Томь
ГОЛ! 3:2!
М. Сазонов
Пас отдал
Р. Войдель
88'
Замена
В. Черный
️️️️
Д. Поярков
87'
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
А. Кутьин
87'
78'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Н. Кирсанов
Желтая карточка
К. Титов
72'
Замена
И. Визнович
️️️️
А. Овчинников
68'
67'
Замена
А. Серасхов
️️️️
В. Почивалин
Замена
Н. Иванников
️️️️
Р. Шаповалов
62'
45'
+4
Желтая карточка
А. Абрамов
42'
Замена
А. Мамин
️️️️
Д. Каюмов
ГОЛ! 2:2!
Р. Войдель
40'
Желтая карточка
А. Арустамян
36'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Кутьин
32'
31'
Вторая желтая
Н. Коробов
18'
ГОЛ! 0:2!
К. Корж
16'
Желтая карточка
Н. Коробов
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кирсанов
Пас отдал
К. Корж
9'
Желтая карточка
И. Кубышкин
Желтая карточка
А. Овчинников
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
70
Артур Арустамян
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
10
Андрей Овчинников
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
10
Никита Кирсанов
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
10
Константин Корж
ЦФ
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
19
Илья Глебов
ПВ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
Томь
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
10
Семен Радостев
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
3-5-2
16
Кобзев
3
Сазонов
2
Титов
4
Белов
20
Войдель
70
Арустамян
25
Поярков
29
Фролов
15
Шаповалов
48
Кутьин
10
Овчинников
4-2-2-2
99
Арапов
4
Абрамов
28
Семейкин
80
Климов
13
Почивалин
9
Коробов
13
Кубышкин
10
Кирсанов
7
Каюмов
10
Корж
11
Дмитриев
25
Поярков
14
Черный
14
Черный
25
Поярков
48
Кутьин
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
48
Кутьин
10
Овчинников
98
Визнович
98
Визнович
10
Овчинников
15
Шаповалов
7
Иванников
7
Иванников
15
Шаповалов
13
Почивалин
2
Серасхов
2
Серасхов
13
Почивалин
7
Каюмов
46
Мамин
46
Мамин
7
Каюмов
10
Кирсанов
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Кирсанов
Остались в запасе
Металлург Л
Томь
19
Илья Глебов
ПВ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
1
Давид Иканович
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
16
Данил Савиных
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ВР
10
Семен Радостев
АП
Остались в запасе
19
Илья Глебов
ПВ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
1
Давид Иканович
ВР
Остались в запасе
16
Данил Савиных
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ВР
10
Семен Радостев
АП
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Металлург Л - Томь
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Новости команд
Все
Металлург Л
Томь
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+