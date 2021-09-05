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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Томь
КАМАЗ - Томь: обзор матча 05 сентября 2021
КАМАЗ
05.09.2021, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 1
Завершен
Томь
5'
С. Морозов
27'
Р. Янушковский
52'
А. Ставпец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Томь
90'
Желтая карточка
А. Ставпец
Желтая карточка
Ч. Магомадов
83'
Замена
Ч. Магомадов
️️️️
А. Абазов
79'
78'
Замена
С. Зуйков
️️️️
А. Абрамов
78'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
И. Кубышкин
75'
Желтая карточка
А. Семейкин
Замена
Р. Аюкин
️️️️
А. Гаглоев
72'
Замена
Р. Османов
️️️️
Р. Янушковский
68'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
Ю. Кириллов
67'
52'
ГОЛ! 2:1!
А. Ставпец
48'
Желтая карточка
С. Радостев
40'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
Н. Коробов
40'
Замена
С. Радостев
️️️️
О. Леонов
29'
Замена
Д. Садовский
️️️️
Д. Арапов
ГОЛ! 2:0!
Р. Янушковский
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Морозов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
9
Никита Коробов
ОП
10
Никита Кирсанов
АП
10
Олег Леонов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
8
Редван Османов
ЦФ
Томь
16
Денис Садовский
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Семен Радостев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
77
Константин Антипов
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Баклов
22
Бевеев
91
Куликов
2
Тесленко
23
Абазов
2
Морозов
6
Свежов
42
Кириллов
11
Гаглоев
37
Воронин
10
Янушковский
4-2-3-1
99
Арапов
4
Абрамов
28
Семейкин
80
Климов
13
Почивалин
13
Кубышкин
9
Коробов
16
Ставпец
10
Леонов
10
Кирсанов
10
Корж
23
Абазов
95
Магомадов
95
Магомадов
23
Абазов
11
Гаглоев
7
Аюкин
7
Аюкин
11
Гаглоев
42
Кириллов
11
Игнатенко
11
Игнатенко
42
Кириллов
10
Янушковский
8
Османов
8
Османов
10
Янушковский
99
Арапов
16
Садовский
16
Садовский
99
Арапов
4
Абрамов
23
Зуйков
23
Зуйков
4
Абрамов
9
Коробов
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
9
Коробов
10
Леонов
10
Радостев
10
Радостев
10
Леонов
13
Кубышкин
11
Дмитриев
11
Дмитриев
13
Кубышкин
Остались в запасе
КАМАЗ
Томь
71
Алексей Мамин
ВР
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
29
Павел Кудряшов
ПВ
77
Константин Антипов
ЦФ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
66
Данис Зубаиров
ЦП
Остались в запасе
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
29
Павел Кудряшов
ПВ
77
Константин Антипов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча КАМАЗ - Томь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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