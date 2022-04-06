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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Томь
Кубань - Томь: обзор матча 06 апреля 2022
Кубань
06.04.2022, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
2 : 2
Завершен
Томь
61'
А. Гурфов
72'
А. Гурфов
47'
С. Зуйков
90+2'
А. Ставпец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Томь
Желтая карточка
К. Большаков
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
А. Ставпец
Замена
И. Эдиев
️️️️
И. Хомуха
84'
81'
Замена
️️️️
Н. Коробов
ГОЛ! 2:1!
А. Гурфов
72'
Желтая карточка
А. Рыбин
68'
Желтая карточка
И. Хомуха
67'
65'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Гордюшенко
64'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
С. Радостев
63'
Желтая карточка
Д. Горовых
Желтая карточка
А. Сапета
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Гурфов
61'
Замена
Н. Абдоков
️️️️
А. Кулишев
60'
Замена
️️️️
И. Петров
60'
59'
Желтая карточка
С. Радостев
47'
ГОЛ! 0:1!
С. Зуйков
Пас отдал
А. Галаджан
Замена
В. Лобкарев
️️️️
Д. Ведерников
46'
26'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
27
Даниил Горовых
ОП
9
Никита Коробов
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Семен Радостев
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Вадим Карев
ЛВ
99
Нури Абдоков
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
Томь
60
Владислав Полетаев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
77
Виктор Королев
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
10
Никита Кирсанов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
10
Константин Корж
ЦФ
4-1-3-2
1
Нестеренко
22
Хомуха
31
Большаков
3
Ведерников
22
Рыбин
38
Алейников
41
Сапета
36
Гурфов
10
Петров
10
Лаук
32
Кулишев
4-2-1-2-1
99
Арапов
23
Зуйков
16
Савиных
3
Дуарте
13
Почивалин
27
Горовых
9
Коробов
72
Гордюшенко
16
Ставпец
10
Радостев
57
Галаджан
3
Ведерников
52
Лобкарев
52
Лобкарев
3
Ведерников
22
Хомуха
5
Эдиев
5
Эдиев
22
Хомуха
32
Кулишев
99
Абдоков
99
Абдоков
32
Кулишев
10
Радостев
10
Кирсанов
10
Кирсанов
10
Радостев
72
Гордюшенко
29
Кудряшов
29
Кудряшов
72
Гордюшенко
Остались в запасе
Кубань
Томь
1
Андрей Климович
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Вадим Карев
ЛВ
80
Игорь Климов
ЦЗ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
77
Виктор Королев
ЦЗ
10
Константин Корж
ЦФ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Вадим Карев
ЛВ
Остались в запасе
80
Игорь Климов
ЦЗ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
77
Виктор Королев
ЦЗ
10
Константин Корж
ЦФ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
Статистика матча Кубань - Томь
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
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2 : 2
30.05.2026
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Кубань
1 : 1
24.05.2026
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Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
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2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Денис Мирошник (Ставрополь)
Виталий Жолобов (Волжский)
Делегат:
Сергей Бондарь (Московская область)
Инспектор:
Олег Лонский (Смоленск)
Стадион:
Кубань
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