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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Волгарь
Томь - Волгарь: обзор матча 23 октября 2021
Томь
23.10.2021, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 1
Завершен
Волгарь
2'
А. Ставпец
47'
А. Гордюшенко
67'
Д. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Волгарь
89'
Желтая карточка
А. Бутенко
87'
Желтая карточка
А. Юсупов
Желтая карточка
И. Кубышкин
80'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
А. Гордюшенко
79'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Ставпец
78'
77'
Замена
А. Бутенко
️️️️
И. Стефанович
67'
ГОЛ! 2:1!
Д. Козлов
67'
Замена
В. Жиронкин
️️️️
А. Погосов
Замена
Н. Коробов
️️️️
Н. Кирсанов
60'
58'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Д. Лесников
Вторая желтая
М. Апшацев
56'
Желтая карточка
М. Апшацев
50'
ГОЛ! 2:0!
А. Гордюшенко
47'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Ставпец
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
16
Денис Садовский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Томь
77
Вячеслав Беззубов
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
10
Олег Леонов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
10
Константин Корж
ЦФ
77
Константин Антипов
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
3-3-2-2
16
Садовский
16
Савиных
28
Семейкин
80
Климов
13
Почивалин
13
Кубышкин
4
Абрамов
6
Апшацев
72
Гордюшенко
10
Кирсанов
16
Ставпец
4-2-1-3
81
Смирнов
69
Козлов
4
Ращеня
3
Ведерников
6
Печенкин
56
Демьянов
27
Горовых
24
Погосов
23
Стефанович
17
Лесников
43
Гилязетдинов
10
Кирсанов
9
Коробов
9
Коробов
10
Кирсанов
16
Ставпец
29
Кудряшов
29
Кудряшов
16
Ставпец
72
Гордюшенко
11
Дмитриев
11
Дмитриев
72
Гордюшенко
23
Стефанович
13
Бутенко
13
Бутенко
23
Стефанович
17
Лесников
10
Юсупов
10
Юсупов
17
Лесников
24
Погосов
7
Жиронкин
7
Жиронкин
24
Погосов
Остались в запасе
Томь
Волгарь
77
Вячеслав Беззубов
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
10
Олег Леонов
АП
10
Константин Корж
ЦФ
77
Константин Антипов
ЦФ
20
Диего Малания
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
7
Алексей Павлишин
ЦП
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
10
Олег Леонов
АП
10
Константин Корж
ЦФ
77
Константин Антипов
ЦФ
Остались в запасе
20
Диего Малания
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
7
Алексей Павлишин
ЦП
Статистика матча Томь - Волгарь
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
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