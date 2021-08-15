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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Акрон
Томь - Акрон: обзор матча 15 августа 2021
Томь
15.08.2021, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
2 : 1
Завершен
Акрон
62'
А. Ставпец (П)
85'
Н. Кирсанов
53'
М. Палиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Акрон
Замена
С. Зуйков
️️️️
А. Абрамов
88'
ГОЛ! 2:1!
Н. Кирсанов
85'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
К. Корж
81'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Ставпец
81'
80'
Замена
И. Рогач
️️️️
Д. Сагуткин
Замена
Н. Коробов
️️️️
И. Кубышкин
73'
68'
Замена
М. Майрович
️️️️
А. Делькин
68'
Замена
К. Гираев
️️️️
В. Бабаев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ставпец
62'
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Палиенко
46'
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Килин
Замена
М. Дмитриев
️️️️
О. Леонов
46'
21'
Замена
А. Босов
️️️️
Н. Чистяков
Желтая карточка
А. Мамин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
10
Никита Кирсанов
АП
10
Олег Леонов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Томь
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Семен Радостев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
77
Константин Антипов
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
3-3-3-1
99
Арапов
28
Семейкин
80
Климов
46
Мамин
13
Почивалин
13
Кубышкин
4
Абрамов
10
Кирсанов
10
Леонов
16
Ставпец
10
Корж
4-2-3-1
13
Волков
4
Савичев
3
Сагуткин
58
Зуев
23
Чистяков
7
Песегов
27
Чудин
18
Килин
99
Палиенко
11
Бабаев
90
Делькин
16
Ставпец
29
Кудряшов
29
Кудряшов
16
Ставпец
10
Корж
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
10
Корж
13
Кубышкин
9
Коробов
9
Коробов
13
Кубышкин
10
Леонов
11
Дмитриев
11
Дмитриев
10
Леонов
4
Абрамов
23
Зуйков
23
Зуйков
4
Абрамов
23
Чистяков
63
Босов
63
Босов
23
Чистяков
18
Килин
99
Азаров
99
Азаров
18
Килин
90
Делькин
10
Майрович
10
Майрович
90
Делькин
11
Бабаев
9
Гираев
9
Гираев
11
Бабаев
3
Сагуткин
4
Рогач
4
Рогач
3
Сагуткин
Остались в запасе
Томь
Акрон
77
Константин Антипов
ЦФ
10
Семен Радостев
АП
2
Александр Серасхов
ПЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Остались в запасе
77
Константин Антипов
ЦФ
10
Семен Радостев
АП
2
Александр Серасхов
ПЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ВР
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Статистика матча Томь - Акрон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Труд
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