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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Енисей
Томь - Енисей: обзор матча 02 апреля 2022
Томь
02.04.2022, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
57'
И. Молтенинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Томь - Енисей
90'
+1
Замена
Р. Гыстаров
️️️️
Н. Раздорских
Желтая карточка
П. Кудряшов
90'
86'
Замена
А. Саная
️️️️
А. Канаплин
Желтая карточка
А. Абрамов
79'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Ставпец
76'
Замена
Д. Горовых
️️️️
Н. Коробов
76'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
68'
Замена
К. Корж
️️️️
А. Галаджан
64'
Замена
С. Обивалин
️️️️
Н. Кирсанов
64'
57'
ГОЛ! 0:1!
И. Молтенинов
Вторая желтая
И. Кубышкин
56'
48'
Желтая карточка
А. Канаплин
46'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Ломакин
46'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
А. Окладников
46'
Замена
А. Масловский
️️️️
П. Шакуро
35'
Желтая карточка
В. Кичин
Желтая карточка
А. Галаджан
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
9
Никита Коробов
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Томь
60
Владислав Полетаев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
29
Павел Кудряшов
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
4-2-1-2-1
99
Арапов
23
Зуйков
16
Савиных
3
Дуарте
4
Абрамов
13
Кубышкин
9
Коробов
72
Гордюшенко
10
Кирсанов
16
Ставпец
57
Галаджан
4-1-3-2
1
Опарин
22
Бевеев
33
Феррейра
90
Шакуро
2
Кичин
64
Ланин
90
Ломакин
8
Иванов
21
Раздорских
75
Окладников
8
Канаплин
9
Коробов
27
Горовых
27
Горовых
9
Коробов
10
Кирсанов
88
Обивалин
88
Обивалин
10
Кирсанов
16
Ставпец
29
Кудряшов
29
Кудряшов
16
Ставпец
57
Галаджан
10
Корж
10
Корж
57
Галаджан
90
Шакуро
33
Масловский
33
Масловский
90
Шакуро
21
Раздорских
10
Гыстаров
10
Гыстаров
21
Раздорских
90
Ломакин
77
Самойлов
77
Самойлов
90
Ломакин
8
Канаплин
32
Саная
32
Саная
8
Канаплин
75
Окладников
84
Молтенинов
84
Молтенинов
75
Окладников
Остались в запасе
Томь
Енисей
60
Владислав Полетаев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
22
Дмитрий Ребров
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Томь - Енисей
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Андрей Кужелев (Пикалево)
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Александр Лапин (Уфа)
Стадион:
Труд
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