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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Оренбург
Томь - Оренбург: обзор матча 08 августа 2021
Томь
08.08.2021, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 2
Завершен
Оренбург
73'
А. Ставпец (П)
61'
М. Сиваков
82'
Д. Фамейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Оренбург
90'
+2
Желтая карточка
Д. Фамейе
Желтая карточка
С. Зуйков
90'
85'
Замена
А. Ойеволе
️️️️
М. Стаматов
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
Н. Кирсанов
85'
Замена
К. Антипов
️️️️
К. Корж
85'
82'
ГОЛ! 1:2!
Д. Фамейе
Замена
С. Зуйков
️️️️
В. Почивалин
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ставпец
73'
68'
Желтая карточка
Т. Аюпов
Замена
С. Радостев
️️️️
Н. Коробов
66'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
О. Леонов
66'
65'
Желтая карточка
А. Миронов
61'
ГОЛ! 0:1!
М. Сиваков
Пас отдал
Т. Аюпов
58'
Замена
А. Миронов
️️️️
Н. Титков
47'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
К. Капленко
35'
Желтая карточка
А. Шаболин
9'
Желтая карточка
Н. Титков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
10
Никита Кирсанов
АП
10
Олег Леонов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Томь
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Семен Радостев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
77
Константин Антипов
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
3-3-3-1
99
Арапов
28
Семейкин
80
Климов
46
Мамин
13
Почивалин
9
Коробов
4
Абрамов
10
Кирсанов
10
Леонов
16
Ставпец
10
Корж
3-2-3-1-1
1
Кеняйкин
3
Гойкович
3
Сиваков
6
Козлов
12
Малых
30
Стаматов
18
Титков
55
Капленко
23
Бреев
11
Шаболин
7
Фамейе
13
Почивалин
23
Зуйков
23
Зуйков
13
Почивалин
10
Кирсанов
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
10
Кирсанов
9
Коробов
10
Радостев
10
Радостев
9
Коробов
10
Леонов
11
Дмитриев
11
Дмитриев
10
Леонов
10
Корж
77
Антипов
77
Антипов
10
Корж
55
Капленко
8
Аюпов
8
Аюпов
55
Капленко
30
Стаматов
58
Ойеволе
58
Ойеволе
30
Стаматов
18
Титков
8
Миронов
8
Миронов
18
Титков
Остались в запасе
Томь
Оренбург
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
9
Давид Бидловский
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
9
Давид Бидловский
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Томь - Оренбург
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
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