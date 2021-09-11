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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Томь
Краснодар-2 - Томь: обзор матча 11 сентября 2021
Краснодар-2
11.09.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 1
Завершен
Томь
38'
И. Манелов
90'
В. Литвинов
54'
Н. Кирсанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Томь
ГОЛ! 2:1!
В. Литвинов
90'
88'
Желтая карточка
С. Радостев
79'
Замена
К. Корж
️️️️
Н. Кирсанов
Замена
В. Самко
️️️️
А. Мацукатов
77'
Замена
Д. Пивоваров
️️️️
Б. Рейхмен
76'
Желтая карточка
А. Мацукатов
60'
Замена
О. Олусегун
️️️️
М. Кутовой
56'
54'
ГОЛ! 1:1!
Н. Кирсанов
53'
Желтая карточка
А. Семейкин
46'
Замена
К. Антипов
️️️️
М. Дмитриев
46'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
О. Леонов
Замена
В. Литвинов
️️️️
Д. Иванов
46'
Замена
Д. Пелих
️️️️
С. Волков
46'
ГОЛ! 1:0!
И. Манелов
38'
Желтая карточка
С. Волков
35'
Желтая карточка
Д. Иванов
25'
19'
Желтая карточка
А. Абрамов
Желтая карточка
И. Манелов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Томь
16
Денис Садовский
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
10
Никита Кирсанов
АП
10
Семен Радостев
АП
10
Олег Леонов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
70
Владислав Самко
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
5
Михаил Стрельник
ЦП
90
Михаил Берснев
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
77
Константин Антипов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Агкацев
44
Исаенко
4
Бородин
13
Иванов
82
Волков
23
Якимов
56
Рейхмен
15
Мацукатов
11
Апеков
2
Манелов
90
Кутовой
4-1-3-2
16
Садовский
23
Зуйков
28
Семейкин
16
Савиных
4
Абрамов
13
Кубышкин
16
Ставпец
10
Леонов
10
Радостев
11
Дмитриев
10
Кирсанов
13
Иванов
4
Литвинов
4
Литвинов
13
Иванов
56
Рейхмен
32
Пивоваров
32
Пивоваров
56
Рейхмен
82
Волков
2
Пелих
2
Пелих
82
Волков
15
Мацукатов
70
Самко
70
Самко
15
Мацукатов
90
Кутовой
6
Олусегун
6
Олусегун
90
Кутовой
10
Леонов
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
10
Леонов
10
Кирсанов
10
Корж
10
Корж
10
Кирсанов
11
Дмитриев
77
Антипов
77
Антипов
11
Дмитриев
Остались в запасе
Краснодар-2
Томь
1
Сергей Ещенко
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
5
Михаил Стрельник
ЦП
20
Илья Воротников
ЛВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
99
Дмитрий Арапов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
5
Михаил Стрельник
ЦП
20
Илья Воротников
ЛВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Краснодар-2 - Томь
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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