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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Кубань
Томь - Кубань: обзор матча 25 сентября 2021
Томь
25.09.2021, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
2 : 1
Завершен
Кубань
13'
И. Кубышкин
60'
С. Таказов (АГ)
1'
М. Лаук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Кубань
Желтая карточка
М. Дмитриев
89'
Замена
Н. Коробов
️️️️
С. Радостев
88'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
Н. Кирсанов
87'
86'
Замена
К. Климов
️️️️
В. Лобкарев
Замена
М. Дмитриев
️️️️
К. Корж
83'
78'
Замена
Н. Абдоков
️️️️
С. Таказов
Замена
М. Апшацев
️️️️
П. Кудряшов
68'
Замена
И. Климов
️️️️
И. Кубышкин
68'
64'
Желтая карточка
М. Лаук
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Таказов
60'
34'
Желтая карточка
С. Таказов
34'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Шульгин
29'
Желтая карточка
А. Гурфов
ГОЛ! 1:1!
И. Кубышкин
13'
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Лаук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
10
Никита Кирсанов
АП
10
Семен Радостев
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
29
Павел Кудряшов
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
36
Азамат Гурфов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Алексей Шульгин
ПВ
Томь
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Денис Садовский
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Олег Леонов
АП
77
Константин Антипов
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Кубань
91
Даниил Баринов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
38
Василий Алейников
ОП
99
Нури Абдоков
АП
17
Ника Гиголаев
ПП
90
Кирилл Климов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-1-3-2
99
Арапов
13
Почивалин
28
Семейкин
16
Савиных
4
Абрамов
13
Кубышкин
10
Кирсанов
10
Радостев
29
Кудряшов
10
Корж
16
Ставпец
3-2-2-3
1
Климович
30
Таказов
27
Грицаенко
45
Кармаев
22
Рыбин
81
Сидоров
36
Гурфов
10
Петров
19
Шульгин
52
Лобкарев
10
Лаук
13
Кубышкин
80
Климов
80
Климов
13
Кубышкин
10
Радостев
9
Коробов
9
Коробов
10
Радостев
29
Кудряшов
6
Апшацев
6
Апшацев
29
Кудряшов
10
Кирсанов
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
10
Кирсанов
10
Корж
11
Дмитриев
11
Дмитриев
10
Корж
30
Таказов
99
Абдоков
99
Абдоков
30
Таказов
52
Лобкарев
90
Климов
90
Климов
52
Лобкарев
19
Шульгин
11
Саркисов
11
Саркисов
19
Шульгин
Остались в запасе
Томь
Кубань
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Денис Садовский
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
10
Олег Леонов
АП
77
Константин Антипов
ЦФ
91
Даниил Баринов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
38
Василий Алейников
ОП
17
Ника Гиголаев
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Денис Садовский
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
10
Олег Леонов
АП
77
Константин Антипов
ЦФ
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
38
Василий Алейников
ОП
17
Ника Гиголаев
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Статистика матча Томь - Кубань
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
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