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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Ротор
Томь - Ротор: обзор матча 29 августа 2021
Томь
29.08.2021, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ротор
44'
А. Ставпец (П)
80'
И. Школик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Ротор
Замена
М. Дмитриев
️️️️
К. Корж
90'
+1
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
Н. Коробов
81'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
О. Леонов
81'
80'
ГОЛ! 1:1!
И. Школик
78'
Замена
О. Николаев
️️️️
А. Ташаев
Желтая карточка
О. Леонов
76'
Замена
А. Серасхов
️️️️
С. Зуйков
74'
67'
Замена
Р. Минаев
️️️️
Б. Кавтарадзе
61'
Замена
Н. Кипиани
️️️️
С. Серченков
56'
Желтая карточка
С. Слепов
Желтая карточка
А. Ставпец
55'
46'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Н. Маляров
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ставпец
44'
43'
Желтая карточка
Н. Маляров
23'
Желтая карточка
А. Ташаев
Желтая карточка
С. Зуйков
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
10
Семен Радостев
АП
10
Олег Леонов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Томь
77
Вячеслав Беззубов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
77
Константин Антипов
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
7
Николай Кипиани
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
3-3-3-1
99
Арапов
28
Семейкин
80
Климов
46
Мамин
4
Абрамов
9
Коробов
23
Зуйков
10
Радостев
10
Леонов
16
Ставпец
10
Корж
4-1-2-2-1
96
Обухов
79
Слепов
28
Байрыев
14
Первушин
4
Бериашвили
6
Макаров
20
Школик
7
Маляров
8
Серченков
88
Ташаев
17
Кавтарадзе
23
Зуйков
2
Серасхов
2
Серасхов
23
Зуйков
9
Коробов
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
9
Коробов
10
Леонов
29
Кудряшов
29
Кудряшов
10
Леонов
10
Корж
11
Дмитриев
11
Дмитриев
10
Корж
7
Маляров
7
Чуканов
7
Чуканов
7
Маляров
88
Ташаев
11
Николаев
11
Николаев
88
Ташаев
8
Серченков
7
Кипиани
7
Кипиани
8
Серченков
17
Кавтарадзе
77
Минаев
77
Минаев
17
Кавтарадзе
Остались в запасе
Томь
Ротор
10
Никита Кирсанов
АП
77
Вячеслав Беззубов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
77
Константин Антипов
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
10
Никита Кирсанов
АП
77
Вячеслав Беззубов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
77
Константин Антипов
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Томь - Ротор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
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