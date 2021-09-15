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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Томь
Торпедо - Томь: обзор матча 15 сентября 2021
Торпедо
15.09.2021, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
3 : 3
Завершен
Томь
51'
И. Лебеденко
57'
А. Калмыков
82'
А. Калмыков
24'
А. Ставпец (П)
31'
К. Корж
58'
П. Кудряшов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Томь
90'
Желтая карточка
П. Кудряшов
86'
Желтая карточка
В. Почивалин
ГОЛ! 3:3!
А. Калмыков
82'
78'
Замена
К. Антипов
️️️️
К. Корж
78'
Замена
О. Леонов
️️️️
А. Ставпец
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
И. Лебеденко
75'
Вторая желтая
А. Померко
70'
Желтая карточка
А. Шумских
68'
Желтая карточка
О. Кожемякин
66'
Замена
А. Кравчук
️️️️
В. Адаев
65'
58'
ГОЛ! 2:3!
П. Кудряшов
ГОЛ! 2:2!
А. Калмыков
57'
ГОЛ! 1:2!
И. Лебеденко
51'
46'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Гордюшенко
Желтая карточка
А. Калмыков
40'
Желтая карточка
А. Померко
34'
31'
ГОЛ! 0:2!
К. Корж
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ставпец
Желтая карточка
А. Самсонов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Томь
16
Денис Садовский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
10
Семен Радостев
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
2
Илья Елисеев
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
10
Олег Леонов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
77
Константин Антипов
ЦФ
4-2-2-2
16
Ботнарь
44
Самсонов
22
Кожемякин
5
Шумских
11
Темников
35
Енин
20
Померко
9
Адаев
28
Султонов
10
Лебеденко
90
Калмыков
4-1-1-3-1
16
Садовский
4
Абрамов
16
Савиных
28
Семейкин
13
Почивалин
13
Кубышкин
72
Гордюшенко
16
Ставпец
10
Радостев
10
Кирсанов
10
Корж
10
Лебеденко
20
Полубояринов
20
Полубояринов
10
Лебеденко
9
Адаев
21
Кравчук
21
Кравчук
9
Адаев
16
Ставпец
10
Леонов
10
Леонов
16
Ставпец
72
Гордюшенко
29
Кудряшов
29
Кудряшов
72
Гордюшенко
10
Корж
77
Антипов
77
Антипов
10
Корж
Остались в запасе
Торпедо
Томь
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
2
Илья Елисеев
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
99
Дмитрий Арапов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
2
Илья Елисеев
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Торпедо - Томь
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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