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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Томь
Текстильщик - Томь: обзор матча 09 октября 2021
Текстильщик
09.10.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 1
Завершен
Томь
68'
И. Мосейчук
47'
А. Ставпец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Томь
Замена
В. Сергеев
️️️️
Г. Гогричиани
84'
82'
Замена
С. Радостев
️️️️
Н. Кирсанов
69'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
А. Гордюшенко
ГОЛ! 1:1!
И. Мосейчук
68'
61'
Желтая карточка
А. Абрамов
Замена
И. Мосейчук
️️️️
Х. Машуков
57'
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Ставпец
Замена
С. Косицин
️️️️
А. Макушкин
46'
22'
Желтая карточка
А. Ставпец
Желтая карточка
А. Макушкин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
20
Вадим Стеклов
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Томь
16
Денис Садовский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
10
Семен Радостев
АП
10
Олег Леонов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
3-3-1-2
1
Смирнов
23
Макушкин
90
Хрипков
88
Обивалин
0
Машуков
20
Стеклов
7
Горюшкин
11
Пруцев
11
Н'Диайе
97
Гогричиани
4-1-2-2-1
16
Садовский
23
Зуйков
4
Абрамов
80
Климов
13
Почивалин
13
Кубышкин
6
Апшацев
72
Гордюшенко
16
Ставпец
10
Кирсанов
10
Корж
0
Машуков
9
Мосейчук
9
Мосейчук
0
Машуков
23
Макушкин
19
Косицин
19
Косицин
23
Макушкин
97
Гогричиани
14
Сергеев
14
Сергеев
97
Гогричиани
10
Кирсанов
10
Радостев
10
Радостев
10
Кирсанов
72
Гордюшенко
11
Дмитриев
11
Дмитриев
72
Гордюшенко
Остались в запасе
Текстильщик
Томь
95
Максим Едапин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
99
Дмитрий Арапов
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
10
Олег Леонов
АП
Остались в запасе
95
Максим Едапин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
10
Олег Леонов
АП
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Текстильщик - Томь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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