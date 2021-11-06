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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Факел
Томь - Факел: обзор матча 06 ноября 2021
Томь
06.11.2021, суббота, 11:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
2 : 2
Завершен
Факел
58'
И. Кубышкин
87'
А. Ставпец
4'
Х. Аппаев
36'
М. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Факел
Желтая карточка
А. Семейкин
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
А. Никитин
90'
+4
Желтая карточка
К. Суслов
ГОЛ! 2:2!
А. Ставпец
87'
87'
Замена
Д. Шепилов
️️️️
Х. Аппаев
86'
Желтая карточка
Х. Аппаев
Замена
Н. Коробов
️️️️
И. Кубышкин
84'
Замена
К. Антипов
️️️️
А. Гордюшенко
83'
Желтая карточка
В. Почивалин
76'
Замена
О. Леонов
️️️️
А. Серасхов
69'
Желтая карточка
М. Апшацев
65'
63'
Замена
А. Никитин
️️️️
А. Шаваев
63'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
А. Разборов
62'
Замена
А. Кулишев
️️️️
М. Максимов
ГОЛ! 1:2!
И. Кубышкин
58'
Желтая карточка
А. Ставпец
54'
36'
ГОЛ! 0:2!
М. Максимов
Желтая карточка
И. Кубышкин
31'
4'
ГОЛ! 0:1!
Х. Аппаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
Факел
71
Илья Свинов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Андрей Разборов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Томь
16
Денис Садовский
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
9
Никита Коробов
ОП
10
Олег Леонов
АП
10
Семен Радостев
АП
10
Константин Корж
ЦФ
77
Константин Антипов
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
3-3-2-2
99
Арапов
28
Семейкин
80
Климов
16
Савиных
13
Почивалин
13
Кубышкин
2
Серасхов
6
Апшацев
72
Гордюшенко
10
Кирсанов
16
Ставпец
3-3-1-3
71
Свинов
2
Черов
91
Суслов
39
Пейчинович
28
Магаль
8
Мендель
71
Мастерной
8
Шаваев
14
Аппаев
21
Максимов
7
Разборов
13
Кубышкин
9
Коробов
9
Коробов
13
Кубышкин
2
Серасхов
10
Леонов
10
Леонов
2
Серасхов
72
Гордюшенко
77
Антипов
77
Антипов
72
Гордюшенко
21
Максимов
32
Кулишев
32
Кулишев
21
Максимов
14
Аппаев
6
Шепилов
6
Шепилов
14
Аппаев
7
Разборов
34
Дмитриев
34
Дмитриев
7
Разборов
8
Шаваев
7
Никитин
7
Никитин
8
Шаваев
Остались в запасе
Томь
Факел
16
Денис Садовский
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
10
Семен Радостев
АП
10
Константин Корж
ЦФ
1
Александр Саутин
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
10
Семен Радостев
АП
10
Константин Корж
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Саутин
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Томь - Факел
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
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