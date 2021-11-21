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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Томь
Акрон - Томь: обзор матча 21 ноября 2021
Акрон
21.11.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
3 : 3
Завершен
Томь
24'
Д. Сагуткин
86'
А. Газданов
90+2'
К. Базелюк (П)
57'
А. Ставпец
64'
И. Кубышкин
71'
А. Ставпец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Томь
ГОЛ с пенальти! 3:3!
К. Базелюк
90'
+2
89'
Желтая карточка
М. Дмитриев
ГОЛ! 2:3!
А. Газданов
86'
85'
Замена
К. Антипов
️️️️
К. Корж
85'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
А. Ставпец
Замена
А. Нестеров
️️️️
Д. Сагуткин
76'
Желтая карточка
А. Потапов
73'
71'
ГОЛ! 1:3!
А. Ставпец
69'
Замена
А. Семейкин
️️️️
И. Климов
Замена
А. Газданов
️️️️
В. Азаров
68'
Замена
В. Марухин
️️️️
А. Босов
68'
64'
ГОЛ! 1:2!
И. Кубышкин
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Ставпец
Замена
И. Рогач
️️️️
И. Зуев
55'
46'
Замена
В. Почивалин
️️️️
П. Кудряшов
44'
Желтая карточка
К. Корж
Желтая карточка
И. Зуев
30'
25'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
ГОЛ! 1:0!
Д. Сагуткин
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
55
Джео Данни Экра
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
29
Павел Кудряшов
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Евгений Песегов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Томь
77
Вячеслав Беззубов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
10
Олег Леонов
АП
10
Семен Радостев
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
77
Константин Антипов
ЦФ
3-1-2-4
13
Волков
58
Зуев
3
Сагуткин
4
Савичев
27
Чудин
63
Босов
18
Килин
55
Экра
99
Азаров
90
Делькин
10
Базелюк
4-2-1-2-1
99
Арапов
23
Зуйков
80
Климов
16
Савиных
2
Серасхов
9
Коробов
13
Кубышкин
72
Гордюшенко
29
Кудряшов
16
Ставпец
10
Корж
58
Зуев
4
Рогач
4
Рогач
58
Зуев
63
Босов
12
Марухин
12
Марухин
63
Босов
99
Азаров
17
Газданов
17
Газданов
99
Азаров
3
Сагуткин
2
Нестеров
2
Нестеров
3
Сагуткин
29
Кудряшов
13
Почивалин
13
Почивалин
29
Кудряшов
80
Климов
28
Семейкин
28
Семейкин
80
Климов
16
Ставпец
11
Дмитриев
11
Дмитриев
16
Ставпец
10
Корж
77
Антипов
77
Антипов
10
Корж
Остались в запасе
Акрон
Томь
9
Карим Гираев
ЦФ
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
77
Вячеслав Беззубов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
10
Олег Леонов
АП
10
Семен Радостев
АП
Остались в запасе
9
Карим Гираев
ЦФ
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
10
Олег Леонов
АП
10
Семен Радостев
АП
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Статистика матча Акрон - Томь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Кристалл
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