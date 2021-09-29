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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Томь
Спартак-2 - Томь: обзор матча 29 сентября 2021
Спартак-2
29.09.2021, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
3 : 1
Завершен
Томь
73'
А. Воропаев
85'
В. Шитов
90+1'
Д. Маркитесов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Томь
Замена
И. Муминов
️️️️
К. Шильцов
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Д. Маркитесов
90'
+1
90'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
Н. Кирсанов
90'
Замена
К. Антипов
️️️️
К. Корж
ГОЛ! 2:0!
В. Шитов
85'
75'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
П. Кудряшов
ГОЛ! 1:0!
А. Воропаев
73'
Желтая карточка
В. Шитов
56'
51'
Желтая карточка
В. Почивалин
Замена
В. Шитов
️️️️
Н. Кутателадзе
46'
18'
Желтая карточка
К. Корж
5'
Желтая карточка
П. Кудряшов
Желтая карточка
Д. Шайхтдинов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
10
Никита Кирсанов
АП
10
Семен Радостев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Томь
16
Денис Садовский
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Олег Леонов
АП
77
Константин Антипов
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Акмурзин
36
Воропаев
14
Агапов
3
Петрунин
43
Шайхтдинов
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
7
Шильцов
9
Оганесян
73
Шитов
23
Кутателадзе
4-1-3-2
99
Арапов
4
Абрамов
28
Семейкин
80
Климов
13
Почивалин
13
Кубышкин
16
Ставпец
10
Радостев
10
Кирсанов
10
Корж
29
Кудряшов
7
Шильцов
27
Муминов
27
Муминов
7
Шильцов
23
Кутателадзе
17
Шитов
17
Шитов
23
Кутателадзе
29
Кудряшов
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
29
Кудряшов
10
Корж
77
Антипов
77
Антипов
10
Корж
10
Кирсанов
11
Дмитриев
11
Дмитриев
10
Кирсанов
Остались в запасе
Спартак-2
Томь
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
16
Денис Садовский
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
17
Илья Голятов
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Спартак-2 - Томь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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