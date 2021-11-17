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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Томь
Оренбург - Томь: обзор матча 17 ноября 2021
Оренбург
17.11.2021, среда, 14:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
2 : 1
Завершен
Томь
2'
А. Диалло
90+4'
В. Писарский
50'
А. Ставпец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Томь
ГОЛ! 2:1!
В. Писарский
90'
+4
85'
Замена
В. Почивалин
️️️️
А. Ставпец
75'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
П. Кудряшов
Замена
В. Писарский
️️️️
А. Диалло
74'
Замена
А. Шаболин
️️️️
Н. Прудников
68'
67'
Замена
К. Корж
️️️️
К. Антипов
67'
Замена
О. Леонов
️️️️
Н. Коробов
Замена
Д. Фамейе
️️️️
А. Корян
59'
57'
Желтая карточка
С. Зуйков
52'
Желтая карточка
П. Кудряшов
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Ставпец
45'
Желтая карточка
Н. Коробов
Желтая карточка
А. Малых
30'
Желтая карточка
Н. Титков
29'
24'
Желтая карточка
И. Кубышкин
ГОЛ! 1:0!
А. Диалло
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Аршак Корян
ПВ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
77
Константин Антипов
ЦФ
Оренбург
60
Владислав Полетаев
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Томь
77
Вячеслав Беззубов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
10
Олег Леонов
АП
10
Константин Корж
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гошев
15
Эктов
58
Ойеволе
3
Гойкович
12
Малых
8
Аюпов
18
Титков
17
Ковалев
77
Корян
11
Прудников
91
Диалло
4-2-1-2-1
99
Арапов
23
Зуйков
80
Климов
16
Савиных
2
Серасхов
9
Коробов
13
Кубышкин
72
Гордюшенко
16
Ставпец
29
Кудряшов
77
Антипов
91
Диалло
77
Писарский
77
Писарский
91
Диалло
11
Прудников
11
Шаболин
11
Шаболин
11
Прудников
77
Корян
7
Фамейе
7
Фамейе
77
Корян
16
Ставпец
13
Почивалин
13
Почивалин
16
Ставпец
9
Коробов
10
Леонов
10
Леонов
9
Коробов
77
Антипов
10
Корж
10
Корж
77
Антипов
29
Кудряшов
11
Дмитриев
11
Дмитриев
29
Кудряшов
Остались в запасе
Оренбург
Томь
60
Владислав Полетаев
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
77
Вячеслав Беззубов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
95
Илья Воробьев
ПВ
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Оренбург - Томь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Газовик
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