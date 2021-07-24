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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Томь
Факел - Томь: обзор матча 24 июля 2021
Факел
24.07.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
2 : 0
Завершен
Томь
75'
М. Максимов
83'
А. Мамин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Томь
Желтая карточка
Р. Акбашев
88'
87'
Вторая желтая
А. Мамин
86'
Желтая карточка
А. Ставпец
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Мамин
83'
ГОЛ! 1:0!
М. Максимов
75'
70'
Замена
А. Серасхов
️️️️
В. Почивалин
66'
Замена
С. Радостев
️️️️
И. Кубышкин
66'
Замена
А. Ставпец
️️️️
К. Корж
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Разборов
62'
59'
Желтая карточка
А. Мамин
Замена
Д. Файзуллин
️️️️
Д. Шепилов
58'
Желтая карточка
Д. Шепилов
36'
33'
Желтая карточка
К. Корж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
10
Константин Корж
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Факел
71
Илья Свинов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Томь
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Олег Леонов
АП
10
Семен Радостев
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
29
Павел Кудряшов
ПВ
4-1-2-1-2
79
Ермаков
2
Черов
25
Смирнов
4
Дашаев
28
Магаль
8
Мендель
99
Акбашев
6
Шепилов
34
Дмитриев
7
Разборов
21
Максимов
3-3-1-1-2
99
Арапов
28
Семейкин
80
Климов
46
Мамин
4
Абрамов
13
Кубышкин
13
Почивалин
72
Гордюшенко
10
Кирсанов
11
Дмитриев
10
Корж
7
Разборов
32
Кулишев
32
Кулишев
7
Разборов
6
Шепилов
50
Файзуллин
50
Файзуллин
6
Шепилов
13
Почивалин
2
Серасхов
2
Серасхов
13
Почивалин
13
Кубышкин
10
Радостев
10
Радостев
13
Кубышкин
10
Корж
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Корж
Остались в запасе
Факел
Томь
71
Илья Свинов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
9
Никита Коробов
ОП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Олег Леонов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
9
Никита Коробов
ОП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Олег Леонов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Факел - Томь
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Михаил Иванов (Кострома)
Ринат Деушев (Москва)
Делегат:
Алексей Харьков (Москва)
Инспектор:
Олег Соколов (Калининград)
Стадион:
Центральный
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