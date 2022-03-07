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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Томь
Ротор - Томь: обзор матча 07 марта 2022
Ротор
07.03.2022, понедельник, 14:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 5
Завершен
Томь
65'
И. Мартынов
43'
А. Гордюшенко
51'
А. Галаджан
59'
К. Корж
88'
П. Кудряшов
90+2'
П. Кудряшов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Томь
90'
+2
ГОЛ! 1:5!
П. Кудряшов
90'
Желтая карточка
С. Радостев
90'
Желтая карточка
В. Почивалин
89'
Замена
С. Радостев
️️️️
Н. Кирсанов
88'
ГОЛ! 1:4!
П. Кудряшов
Замена
С. Серченков
️️️️
К. Муллин
87'
86'
Желтая карточка
П. Кудряшов
Желтая карточка
И. Улад Омар
83'
Замена
С. Слепов
️️️️
А. Дудиев
78'
77'
Желтая карточка
И. Кубышкин
71'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Гордюшенко
71'
Замена
Н. Коробов
️️️️
Д. Горовых
ГОЛ! 1:3!
И. Мартынов
65'
59'
ГОЛ! 0:3!
К. Корж
Желтая карточка
И. Школик
56'
Замена
А. Щеткин
️️️️
А. Чуканов
54'
Замена
Н. Кипиани
️️️️
Р. Минаев
54'
Замена
И. Школик
️️️️
А. Ташаев
54'
52'
Замена
К. Корж
️️️️
А. Галаджан
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Галаджан
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Гордюшенко
Желтая карточка
А. Ташаев
34'
28'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
Желтая карточка
А. Чуканов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
11
Имран Улад Омар
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Томь
60
Владислав Полетаев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
27
Даниил Горовых
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
2
Данил Пелих
ПЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
10
Семен Радостев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
3-1-2-2-2
96
Обухов
28
Байрыев
3
Мартынов
8
Дудиев
6
Макаров
11
Омар
21
Махатадзе
7
Чуканов
88
Ташаев
77
Минаев
9
Муллин
4-2-1-2-1
60
Полетаев
4
Абрамов
80
Климов
88
Обивалин
13
Почивалин
27
Горовых
13
Кубышкин
72
Гордюшенко
16
Ставпец
10
Кирсанов
57
Галаджан
8
Дудиев
79
Слепов
79
Слепов
8
Дудиев
88
Ташаев
20
Школик
20
Школик
88
Ташаев
77
Минаев
7
Кипиани
7
Кипиани
77
Минаев
9
Муллин
8
Серченков
8
Серченков
9
Муллин
7
Чуканов
99
Щеткин
99
Щеткин
7
Чуканов
27
Горовых
9
Коробов
9
Коробов
27
Горовых
10
Кирсанов
10
Радостев
10
Радостев
10
Кирсанов
72
Гордюшенко
29
Кудряшов
29
Кудряшов
72
Гордюшенко
57
Галаджан
10
Корж
10
Корж
57
Галаджан
Остались в запасе
Ротор
Томь
24
Дмитрий Терновский
ВР
2
Данил Пелих
ПЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
99
Дмитрий Арапов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
2
Данил Пелих
ПЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Ротор - Томь
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Волгоград Арена
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