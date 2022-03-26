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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Торпедо
Томь - Торпедо: обзор матча 26 марта 2022
Томь
26.03.2022, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
2 : 5
Завершен
Торпедо
4'
И. Кубышкин
72'
Д. Дуарте
23'
Д. Лаптев
26'
М. Султонов
35'
М. Султонов (П)
45'
Д. Лаптев
69'
Д. Лаптев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Томь - Торпедо
90'
+1
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
И. Темников
83'
Замена
Е. Прошкин
️️️️
И. Енин
Замена
А. Галаджан
️️️️
С. Зуйков
81'
Замена
Н. Коробов
️️️️
Д. Горовых
80'
Желтая карточка
П. Кудряшов
78'
ГОЛ! 2:5!
Д. Дуарте
72'
72'
Замена
В. Адаев
️️️️
Д. Лаптев
72'
Замена
А. Калмыков
️️️️
И. Лебеденко
Замена
П. Кудряшов
️️️️
И. Кубышкин
71'
Замена
С. Радостев
️️️️
Н. Кирсанов
70'
69'
ГОЛ! 1:5!
Д. Лаптев
45'
ГОЛ! 1:4!
Д. Лаптев
37'
Желтая карточка
И. Темников
35'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Султонов
26'
ГОЛ! 1:2!
М. Султонов
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лаптев
ГОЛ! 1:0!
И. Кубышкин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
60
Владислав Полетаев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
27
Даниил Горовых
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
9
Никита Коробов
ОП
10
Семен Радостев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
4-2-1-2-1
60
Полетаев
13
Почивалин
88
Обивалин
3
Дуарте
23
Зуйков
27
Горовых
13
Кубышкин
72
Гордюшенко
10
Кирсанов
16
Ставпец
10
Корж
4-2-1-1-2
16
Ботнарь
11
Темников
22
Кожемякин
5
Шумских
44
Самсонов
35
Енин
20
Померко
52
Нетфуллин
28
Султонов
10
Лебеденко
10
Лаптев
27
Горовых
9
Коробов
9
Коробов
27
Горовых
10
Кирсанов
10
Радостев
10
Радостев
10
Кирсанов
13
Кубышкин
29
Кудряшов
29
Кудряшов
13
Кубышкин
23
Зуйков
57
Галаджан
57
Галаджан
23
Зуйков
11
Темников
20
Полубояринов
20
Полубояринов
11
Темников
35
Енин
28
Прошкин
28
Прошкин
35
Енин
10
Лаптев
9
Адаев
9
Адаев
10
Лаптев
10
Лебеденко
90
Калмыков
90
Калмыков
10
Лебеденко
Остались в запасе
Томь
Торпедо
10
Юрий Першин
ЛВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
10
Юрий Першин
ЛВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Томь - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Андрей Образко (Ставрополь). Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Олег Соколов (Калининград)
Стадион:
Труд
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