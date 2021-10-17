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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - СКА-Хабаровск
Томь - СКА-Хабаровск: обзор матча 17 октября 2021
Томь
17.10.2021, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
81'
А. Ставпец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - СКА-Хабаровск
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Ставпец
87'
ГОЛ! 1:0!
А. Ставпец
81'
76'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
М. Тихонов
74'
Замена
Д. Барков
️️️️
А. Носов
Замена
Н. Коробов
️️️️
Н. Кирсанов
73'
Замена
️️️️
И. Кубышкин
73'
Желтая карточка
С. Зуйков
48'
46'
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Смирнов
46'
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
В. Кольцов
Желтая карточка
А. Ставпец
41'
19'
Желтая карточка
И. Квеквескири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
16
Денис Садовский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
8
Виталий Кольцов
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Томь
77
Вячеслав Беззубов
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
10
Олег Леонов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
77
Константин Антипов
ЦФ
10
Константин Корж
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Дмитрий Хомич
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
3-3-2-2
16
Садовский
4
Абрамов
80
Климов
16
Савиных
13
Почивалин
13
Кубышкин
23
Зуйков
72
Гордюшенко
6
Апшацев
10
Кирсанов
16
Ставпец
3-3-1-3
41
Самок
33
Квеквескири
3
Литвин
25
Эмерсон
17
Фомин
8
Кольцов
96
Смирнов
44
Тихонов
10
Алиев
11
Носов
10
Гонгадзе
10
Кирсанов
9
Коробов
9
Коробов
10
Кирсанов
16
Ставпец
29
Кудряшов
29
Кудряшов
16
Ставпец
8
Кольцов
27
Мануйлов
27
Мануйлов
8
Кольцов
96
Смирнов
10
Караев
10
Караев
96
Смирнов
11
Носов
86
Барков
86
Барков
11
Носов
44
Тихонов
24
Мартусевич
24
Мартусевич
44
Тихонов
Остались в запасе
Томь
СКА-Хабаровск
2
Александр Серасхов
ПЗ
77
Вячеслав Беззубов
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
10
Олег Леонов
АП
77
Константин Антипов
ЦФ
10
Константин Корж
ЦФ
1
Дмитрий Хомич
ВР
51
Глеб Грачев
ЦЗ
27
Александр Галимов
ПВ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
77
Вячеслав Беззубов
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
10
Олег Леонов
АП
77
Константин Антипов
ЦФ
10
Константин Корж
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
51
Глеб Грачев
ЦЗ
27
Александр Галимов
ПВ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Томь - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Труд
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