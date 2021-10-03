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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Алания
Томь - Алания: обзор матча 03 октября 2021
Томь
03.10.2021, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 3
Завершен
Алания
11'
Н. Кирсанов
15'
Д. Кобесов
22'
А. Багаев
45+2'
А. Багаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Алания
Желтая карточка
И. Кубышкин
90'
+1
Желтая карточка
М. Апшацев
90'
77'
Замена
Б. Кокоев
️️️️
Х. Хосонов
75'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Н. Гиоргобиани
Замена
О. Леонов
️️️️
К. Антипов
72'
66'
Замена
️️️️
И. Машуков
65'
Замена
А. Цараев
️️️️
А. Засеев
Желтая карточка
С. Зуйков
58'
56'
Желтая карточка
А. Засеев
Замена
С. Зуйков
️️️️
А. Абрамов
46'
Замена
М. Апшацев
️️️️
С. Радостев
46'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
П. Кудряшов
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:3!
А. Багаев
43'
Желтая карточка
И. Машуков
22'
ГОЛ! 1:2!
А. Багаев
20'
Желтая карточка
Д. Кобесов
15'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кобесов
ГОЛ! 1:0!
Н. Кирсанов
11'
Желтая карточка
С. Радостев
10'
5'
Желтая карточка
Н. Гиоргобиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
10
Никита Кирсанов
АП
10
Семен Радостев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
77
Константин Антипов
ЦФ
10
Константин Корж
ЦФ
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Томь
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Денис Садовский
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Олег Леонов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
4-1-3-2
99
Арапов
13
Почивалин
28
Семейкин
92
Станисавлевич
4
Абрамов
13
Кубышкин
10
Кирсанов
10
Радостев
29
Кудряшов
10
Корж
77
Антипов
4-3-1-1-1
25
Солдатенко
30
Шавлохов
5
Багаев
15
Сосранов
19
Бутаев
13
Засеев
8
Хугаев
10
Кобесов
80
Хосонов
99
Гиоргобиани
14
Машуков
4
Абрамов
23
Зуйков
23
Зуйков
4
Абрамов
10
Радостев
6
Апшацев
6
Апшацев
10
Радостев
29
Кудряшов
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
29
Кудряшов
77
Антипов
10
Леонов
10
Леонов
77
Антипов
99
Гиоргобиани
10
Хадарцев
10
Хадарцев
99
Гиоргобиани
13
Засеев
22
Цараев
22
Цараев
13
Засеев
80
Хосонов
21
Кокоев
21
Кокоев
80
Хосонов
Остались в запасе
Томь
Алания
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Денис Садовский
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
7
Батраз Гурциев
ПВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
91
Азамат Томаев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Денис Садовский
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
91
Азамат Томаев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Томь - Алания
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Стадион:
Труд
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