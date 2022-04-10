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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Спартак-2
Томь - Спартак-2: обзор матча 10 апреля 2022
Томь
10.04.2022, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-2
46'
П. Кудряшов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Томь - Спартак-2
90'
+4
Желтая карточка
Д. Петрунин
90'
+1
Желтая карточка
Н. Толстопятов
Желтая карточка
С. Зуйков
86'
83'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
В. Шитов
83'
Замена
И. Агапов
️️️️
К. Шильцов
Замена
Д. Горовых
️️️️
Н. Коробов
80'
Замена
️️️️
И. Кубышкин
73'
Замена
️️️️
П. Кудряшов
73'
Желтая карточка
И. Кубышкин
72'
Желтая карточка
А. Галаджан
72'
Замена
А. Абрамов
️️️️
А. Ставпец
52'
ГОЛ! 1:0!
П. Кудряшов
46'
Желтая карточка
С. Обивалин
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
9
Никита Коробов
ОП
10
Семен Радостев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Томь
60
Владислав Полетаев
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
4-2-3-1
99
Арапов
13
Почивалин
88
Обивалин
3
Дуарте
23
Зуйков
13
Кубышкин
9
Коробов
29
Кудряшов
10
Радостев
16
Ставпец
57
Галаджан
3-2-1-3-1
1
Акмурзин
65
Толстопятов
3
Петрунин
36
Воропаев
6
Сунгатулин
83
Лайкин
22
Бакалюк
17
Шитов
7
Шильцов
9
Оганесян
10
Максимчук
9
Коробов
27
Горовых
27
Горовых
9
Коробов
16
Ставпец
4
Абрамов
4
Абрамов
16
Ставпец
7
Шильцов
14
Агапов
14
Агапов
7
Шильцов
17
Шитов
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
17
Шитов
Остались в запасе
Томь
Спартак-2
10
Юрий Першин
ЛВ
60
Владислав Полетаев
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
10
Юрий Першин
ЛВ
60
Владислав Полетаев
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Томь - Спартак-2
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Помощники судьи:
Федор Валявин (Саратов)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Труд
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