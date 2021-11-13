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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Велес
Томь - Велес: обзор матча 13 ноября 2021
Томь
13.11.2021, суббота, 11:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 0
Завершен
Велес
9'
Е. Макеев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Велес
Желтая карточка
К. Антипов
90'
+2
87'
Желтая карточка
В. Кабахидзе
86'
Замена
Н. Тарасов
️️️️
Е. Макеев
Замена
О. Леонов
️️️️
П. Кудряшов
77'
Замена
К. Антипов
️️️️
К. Корж
77'
Желтая карточка
П. Кудряшов
73'
65'
Замена
Д. Лопатин
️️️️
А. Смит
64'
Замена
А. Вульфов
️️️️
К. Кертанов
59'
Желтая карточка
М. Майга
46'
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
А. Бацуев
Желтая карточка
С. Зуйков
42'
Замена
Н. Коробов
️️️️
М. Апшацев
34'
29'
Красная карточка
А. Осипов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Е. Макеев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
29
Павел Кудряшов
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Осипов
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
11
Ариагнер Смит
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Томь
77
Вячеслав Беззубов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
9
Никита Коробов
ОП
10
Олег Леонов
АП
10
Семен Радостев
АП
77
Константин Антипов
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Велес
16
Даниил Власов
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Арапов
2
Серасхов
80
Климов
16
Савиных
23
Зуйков
13
Кубышкин
6
Апшацев
72
Гордюшенко
16
Ставпец
29
Кудряшов
10
Корж
3-3-2-2
13
Косаревский
34
Макеев
5
Стаменкович
24
Коротков
8
Майга
5
Осипов
95
Бацуев
21
Галоян
18
Кертанов
11
Смит
10
Ежков
6
Апшацев
9
Коробов
9
Коробов
6
Апшацев
29
Кудряшов
10
Леонов
10
Леонов
29
Кудряшов
10
Корж
77
Антипов
77
Антипов
10
Корж
34
Макеев
2
Тарасов
2
Тарасов
34
Макеев
18
Кертанов
96
Вульфов
96
Вульфов
18
Кертанов
95
Бацуев
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
95
Бацуев
11
Смит
17
Лопатин
17
Лопатин
11
Смит
Остались в запасе
Томь
Велес
77
Вячеслав Беззубов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
10
Семен Радостев
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
96
Руслан Мальцев
ОП
16
Даниил Власов
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
10
Семен Радостев
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
16
Даниил Власов
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Томь - Велес
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
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