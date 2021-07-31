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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Томь
Велес - Томь: обзор матча 31 июля 2021
Велес
31.07.2021, суббота, 17:30
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Томь
18'
В. Кабахидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Томь
Желтая карточка
П. Косаревский
90'
+3
Замена
А. Анисимов
️️️️
А. Бацуев
86'
83'
Желтая карточка
О. Леонов
77'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
Н. Коробов
76'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
К. Корж
Замена
А. Смит
️️️️
Т. Джикия
73'
Замена
А. Вульфов
️️️️
В. Кабахидзе
64'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Осипов
63'
50'
Желтая карточка
В. Почивалин
46'
Замена
О. Леонов
️️️️
А. Гордюшенко
30'
Желтая карточка
С. Радостев
Желтая карточка
В. Кабахидзе
25'
ГОЛ! 1:0!
В. Кабахидзе
18'
13'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Осипов
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
10
Семен Радостев
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
96
Александр Вульфов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
11
Ариагнер Смит
ЦФ
Томь
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
10
Олег Леонов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
2-3-1-1-2
13
Косаревский
24
Кахидзе
34
Макеев
8
Майга
5
Осипов
95
Бацуев
18
Кабахидзе
21
Галоян
17
Лопатин
89
Джикия
4-1-1-3-1
99
Арапов
4
Абрамов
28
Семейкин
80
Климов
13
Почивалин
9
Коробов
72
Гордюшенко
16
Ставпец
10
Радостев
10
Кирсанов
10
Корж
18
Кабахидзе
96
Вульфов
96
Вульфов
18
Кабахидзе
5
Осипов
23
Тарасов
23
Тарасов
5
Осипов
95
Бацуев
26
Анисимов
26
Анисимов
95
Бацуев
89
Джикия
11
Смит
11
Смит
89
Джикия
9
Коробов
13
Кубышкин
13
Кубышкин
9
Коробов
72
Гордюшенко
10
Леонов
10
Леонов
72
Гордюшенко
10
Корж
11
Дмитриев
11
Дмитриев
10
Корж
Остались в запасе
Велес
Томь
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
29
Павел Кудряшов
ПВ
Остались в запасе
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
29
Павел Кудряшов
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Велес - Томь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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