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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Томь
Балтика - Томь: обзор матча 31 октября 2021
Балтика
31.10.2021, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
4 : 0
Завершен
Томь
12'
А. Мещанинов
57'
Д. Кленкин
60'
И. Остойич
86'
В. Лазарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Томь
88'
Замена
Д. Арапов
️️️️
Д. Садовский
ГОЛ! 4:0!
В. Лазарев
86'
Замена
М. Тишкин
️️️️
М. Кашчелан
84'
Замена
В. Лазарев
️️️️
Д. Кленкин
84'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
С. Джамилов
84'
Желтая карточка
И. Остойич
80'
78'
Замена
К. Антипов
️️️️
М. Дмитриев
78'
Замена
О. Леонов
️️️️
В. Почивалин
Замена
М. Маркович
️️️️
Р. Муртазаев
72'
67'
Замена
А. Серасхов
️️️️
К. Корж
Замена
М. Кузьмин
️️️️
Я. Казаев
64'
ГОЛ! 3:0!
И. Остойич
60'
59'
Желтая карточка
В. Почивалин
57'
Желтая карточка
П. Кудряшов
ГОЛ! 2:0!
Д. Кленкин
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Мещанинов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Томь
16
Денис Садовский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
9
Никита Коробов
ОП
10
Никита Кирсанов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
10
Константин Корж
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
6
Максим Кузьмин
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
10
Олег Леонов
АП
77
Константин Антипов
ЦФ
4-1-3-2
39
Бориско
17
Макарчук
26
Мещанинов
21
Остойич
33
Карпович
18
Кашчелан
7
Муртазаев
53
Казаев
4
Кленкин
7
Джамилов
18
Попов
4-1-3-2
16
Садовский
28
Семейкин
80
Климов
16
Савиных
13
Почивалин
9
Коробов
16
Ставпец
10
Кирсанов
29
Кудряшов
10
Корж
11
Дмитриев
4
Кленкин
77
Лазарев
77
Лазарев
4
Кленкин
18
Кашчелан
44
Тишкин
44
Тишкин
18
Кашчелан
7
Джамилов
8
Шамкин
8
Шамкин
7
Джамилов
53
Казаев
6
Кузьмин
6
Кузьмин
53
Казаев
7
Муртазаев
13
Маркович
13
Маркович
7
Муртазаев
16
Садовский
99
Арапов
99
Арапов
16
Садовский
10
Корж
2
Серасхов
2
Серасхов
10
Корж
13
Почивалин
10
Леонов
10
Леонов
13
Почивалин
11
Дмитриев
77
Антипов
77
Антипов
11
Дмитриев
Остались в запасе
Балтика
Томь
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
Остались в запасе
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
Остались в запасе
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Балтика - Томь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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