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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Томь
Енисей - Томь: обзор матча 19 сентября 2021
Енисей
19.09.2021, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
2 : 3
Завершен
Томь
22'
В. Кичин (П)
64'
А. Ломакин
1'
П. Кудряшов
26'
А. Ставпец
89'
К. Корж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Томь
90'
+3
Желтая карточка
М. Дмитриев
Замена
Д. Новиков
️️️️
Н. Раздорских
90'
89'
ГОЛ! 2:3!
К. Корж
81'
Желтая карточка
В. Почивалин
80'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
А. Ставпец
Замена
Е. Песиков
️️️️
М. Комков
73'
ГОЛ! 2:2!
А. Ломакин
64'
Замена
А. Масловский
️️️️
Н. Марков
63'
61'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
П. Кудряшов
61'
Замена
С. Зуйков
️️️️
А. Абрамов
60'
Замена
Н. Коробов
️️️️
И. Кубышкин
Замена
А. Ломакин
️️️️
А. Зотов
46'
Желтая карточка
А. Зотов
33'
30'
Желтая карточка
П. Кудряшов
26'
ГОЛ! 1:2!
А. Ставпец
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Кичин
22'
Желтая карточка
О. Ланин
14'
1'
ГОЛ! 0:1!
П. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
10
Никита Кирсанов
АП
10
Семен Радостев
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
29
Павел Кудряшов
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
89
Андрей Широков
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
Томь
16
Денис Садовский
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Олег Леонов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
77
Константин Антипов
ЦФ
4-1-4-1
1
Опарин
2
Кичин
33
Феррейра
6
Рукас
13
Марков
64
Ланин
21
Зотов
21
Раздорских
8
Иванов
10
Комков
92
Скворцов
4-1-3-2
99
Арапов
4
Абрамов
16
Савиных
28
Семейкин
13
Почивалин
13
Кубышкин
29
Кудряшов
10
Радостев
10
Кирсанов
10
Корж
16
Ставпец
10
Комков
9
Песиков
9
Песиков
10
Комков
13
Марков
33
Масловский
33
Масловский
13
Марков
21
Зотов
90
Ломакин
90
Ломакин
21
Зотов
21
Раздорских
28
Новиков
28
Новиков
21
Раздорских
4
Абрамов
23
Зуйков
23
Зуйков
4
Абрамов
13
Кубышкин
9
Коробов
9
Коробов
13
Кубышкин
29
Кудряшов
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
29
Кудряшов
16
Ставпец
11
Дмитриев
11
Дмитриев
16
Ставпец
Остались в запасе
Енисей
Томь
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
89
Андрей Широков
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
16
Денис Садовский
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
10
Олег Леонов
АП
77
Константин Антипов
ЦФ
Остались в запасе
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
89
Андрей Широков
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
10
Олег Леонов
АП
77
Константин Антипов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Статистика матча Енисей - Томь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
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