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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - КАМАЗ
Томь - КАМАЗ: обзор матча 12 марта 2022
Томь
12.03.2022, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
41'
А. Ставпец (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Томь - КАМАЗ
Желтая карточка
А. Ставпец
90'
+3
Замена
М. Мадаминов
️️️️
Н. Кирсанов
90'
+1
84'
Замена
Н. Кашаев
️️️️
В. Свежов
84'
Замена
В. Ганус
️️️️
В. Пальцев
Желтая карточка
Н. Кирсанов
78'
Замена
Н. Коробов
️️️️
Ю. Першин
78'
Замена
К. Корж
️️️️
А. Галаджан
77'
74'
Желтая карточка
М. Казимир
Желтая карточка
Ю. Першин
74'
Желтая карточка
Д. Горовых
68'
68'
Замена
Д. Акоста
️️️️
Р. Янушковский
68'
Замена
М. Казимир
️️️️
А. Смирнов
68'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
Е. Воронин
57'
Желтая карточка
Р. Янушковский
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ставпец
41'
40'
Желтая карточка
В. Свежов
Желтая карточка
В. Почивалин
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
60
Владислав Полетаев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
72
Мехром Мадаминов
ЦФ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
77
Виктор Королев
ЦФ
10
Константин Корж
ЦФ
КАМАЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
27
Никита Кашаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
27
Диего Акоста
ЦФ
4-1-1-3-1
60
Полетаев
13
Почивалин
88
Обивалин
80
Климов
4
Абрамов
27
Горовых
72
Гордюшенко
10
Першин
10
Кирсанов
16
Ставпец
57
Галаджан
3-2-3-1-1
71
Мамин
17
Пальцев
44
Садыков
37
Потапов
2
Морозов
96
Смирнов
13
Замалиев
6
Свежов
7
Аюкин
37
Воронин
10
Янушковский
10
Кирсанов
72
Мадаминов
72
Мадаминов
10
Кирсанов
10
Першин
9
Коробов
9
Коробов
10
Першин
57
Галаджан
10
Корж
10
Корж
57
Галаджан
10
Янушковский
27
Акоста
27
Акоста
10
Янушковский
6
Свежов
27
Кашаев
27
Кашаев
6
Свежов
17
Пальцев
3
Ганус
3
Ганус
17
Пальцев
37
Воронин
11
Игнатенко
11
Игнатенко
37
Воронин
96
Смирнов
74
Казимир
74
Казимир
96
Смирнов
Остались в запасе
Томь
КАМАЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
77
Виктор Королев
ЦФ
16
Даниил Аржевитин
ВР
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
77
Виктор Королев
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Аржевитин
ВР
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Томь - КАМАЗ
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Помощники судьи:
Максим Белокур (Владивосток)
Степан Щербаков (Омск)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
Труд
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