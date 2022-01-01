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Приставы раскрыли сумму задолженности «Томи». Клуб лишен лицензии

«Томь» задолжала по налоговым платежам десятки миллионов рублей. В том числе по этой причине клуб не получил лицензию на участие в профессиональных турнирах в новом сезоне.

«В настоящее время задолженность «Томи» составляет почти 42 миллиона рублей по налоговым платежам. Кроме того, необходимо перечислить около 3 миллионов рублей исполнительского сбора в бюджет РФ за неоплату долга в добровольный срок», — сообщила служба судебных приставов.

  • Ранее «Томь» не получила лицензию для выступления в Первой лиге.
  • В минувшем сезоне «Томь» заняла 14-е место в ФНЛ.
  • В этом году клубу исполнилось 65 лет.

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Источник: vtomske.ru

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