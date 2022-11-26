«Томь» обратилась к неравнодушным за поддержкой. Клуб и академия близки к ликвидации

Пресс-служба «Томи» обратилась к фанатам. Она попросила прийти на флешмоб в защиту клуба, которому грозит ликвидация.
«Нашему клубу и его футбольной детской академии грозит ликвидация, поэтому ваша помощь, ваши голоса в поддержку очень важны сейчас!
Все небезразличные к судьбе клуба, приходите на стадион, узнать последние новости и поучаствовать во флешмобе», – написали томичи.
- «Томь» летом не допустили к Первой лиге. Клуб сейчас не играет ни в одном турнире.
- Клуб основан в 1957 году.
- Команда дважды финишировала в РПЛ на 8-м месте.
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Источник: телеграм-канал «Томи»