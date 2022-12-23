Соболев: «В «Томи» у меня было 100 рублей на день. Выбирал, что купить: шоколадку или чипсы»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своей зарплате в «Томи».

«У меня в Томске 13 тысяч рублей зарплата была – а у меня уже тогда ребенок был. 13 тысяч еще на квартиру давали, мы за 15 тысяч квартиру снимали – 11 тысяч оставалось.

Когда семья уезжала в Барнаул, я жил, и у меня было 100 на день. Я кушал на базе у нас, а на вечер я брал себе бутылку колы и выбирал: шоколадку купить или чипсы. Так мой вечер проходил.

Не завязал тогда, наверное, потому что до конца верил. Да и первый контракт я вообще в 18-19 лет подписал. В Томске тяжело было, но я был ему рад – я никому не был нужен, а они в меня поверили», – сказал нападающий «Спартака» в интервью ютуб-каналу «Ля Буда».

25-летний Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.

В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 22 матчах.

Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2026-го.

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