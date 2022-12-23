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    Соболев: «В «Томи» у меня было 100 рублей на день. Выбирал, что купить: шоколадку или чипсы»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своей зарплате в «Томи».

    «У меня в Томске 13 тысяч рублей зарплата была – а у меня уже тогда ребенок был. 13 тысяч еще на квартиру давали, мы за 15 тысяч квартиру снимали – 11 тысяч оставалось.

    Когда семья уезжала в Барнаул, я жил, и у меня было 100 на день. Я кушал на базе у нас, а на вечер я брал себе бутылку колы и выбирал: шоколадку купить или чипсы. Так мой вечер проходил.

    Не завязал тогда, наверное, потому что до конца верил. Да и первый контракт я вообще в 18-19 лет подписал. В Томске тяжело было, но я был ему рад – я никому не был нужен, а они в меня поверили», – сказал нападающий «Спартака» в интервью ютуб-каналу «Ля Буда».

    • 25-летний Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.
    • В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 22 матчах.
    • Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2026-го.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2203

      spam2009 13 минут назад

      или полторашку балтики 9 в светофоре

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11006

      alp 58 минут назад

      шоколадку или чипсы? лучше б мозги купил....

      1
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      Рейтинг: +39

      kokshareal 1 час назад

      Ну наверное ты так и играешь, что каждый день кола с чипсами и шоколадками.

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