«Слов нет». Непомнящий прокомментировал исчезновение «Томи»

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о потере сибирским клубом профессионального статуса.
«Потеря профессионального статуса «Томи» была ожидаема, к этому всe шло. Прекрасный город лишился команды с большой историей.
Очень жаль, что Томск остался без профессиональной команды. Конечно же, есть вопросы к руководству, они до этого всего довели. В своe время «Томь» была прекрасной командой. Ощущаю страшную досаду сейчас. Больше слов нет», – сказал Непомнящий.
- «Томь» летом не допустили к Первой лиге. Клуб сейчас не играет ни в одном турнире.
- Клуб основан в 1957 году.
- Команда дважды финишировала в РПЛ на 8-м месте.
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Источник: «Чемпионат»