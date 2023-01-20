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    «Слов нет». Непомнящий прокомментировал исчезновение «Томи»

    Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о потере сибирским клубом профессионального статуса.

    «Потеря профессионального статуса «Томи» была ожидаема, к этому всe шло. Прекрасный город лишился команды с большой историей.

    Очень жаль, что Томск остался без профессиональной команды. Конечно же, есть вопросы к руководству, они до этого всего довели. В своe время «Томь» была прекрасной командой. Ощущаю страшную досаду сейчас. Больше слов нет», – сказал Непомнящий.

    • «Томь» летом не допустили к Первой лиге. Клуб сейчас не играет ни в одном турнире.
    • Клуб основан в 1957 году.
    • Команда дважды финишировала в РПЛ на 8-м месте.

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    Источник: «Чемпионат»

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