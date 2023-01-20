«Слов нет». Непомнящий прокомментировал исчезновение «Томи»

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о потере сибирским клубом профессионального статуса.

«Потеря профессионального статуса «Томи» была ожидаема, к этому всe шло. Прекрасный город лишился команды с большой историей.

Очень жаль, что Томск остался без профессиональной команды. Конечно же, есть вопросы к руководству, они до этого всего довели. В своe время «Томь» была прекрасной командой. Ощущаю страшную досаду сейчас. Больше слов нет», – сказал Непомнящий.

«Томь» летом не допустили к Первой лиге. Клуб сейчас не играет ни в одном турнире.

Клуб основан в 1957 году.

Команда дважды финишировала в РПЛ на 8-м месте.

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